Düsseldorf Panther gewinnen Junior Bowl 2023 gegen Berlin Adler

Nach einer 26:14 Führung der Berliner zur Halbzeitpause mussten sich die Adler am Ende mit 26:30 den Düsseldorfern geschlagen geben. Erst in einer sehr dramatischen und viel diskutierten Schlussphase konnten die Panther den Sieg im ReMatch von 2022 sicherstellen, welches erneut in Düsseldorf ausgetragen wurde. Im letzten Junior Bowl gewannen die Panther gegen die Adler noch deutlich mit 23:6, dieses Jahr war es denkbar knapp und bis zum Schluss spannend. Für Düsseldorf ist das bereits der 17. Junior Bowl Titel bei 22 Teilnahmen, die Adler haben bislang fünf Titel gewinnen können und planen trotz aller Enttäuschung jetzt schon für den nächsten Anlauf in 2024.