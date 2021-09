13 Regionalliga-Vereine melden für die Relegation – alle fünf Ligen vertreten

Aus den fünf Spielbereichen (Nord, Mitte, Ost, West und Süd) der Regionalliga haben insgesamt 13 (!) Teams für eine potenzielle Relegation zum Aufstieg in die GFL 2 gemeldet. Damit ist die Ambition auf einen möglichen Platz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse so groß wie nie.

Am Ende schaffen es allerdings nur die Meister der Spielbereiche, in die Relegation einzuziehen. Diese verspricht dann allerdings spannende Begegnungen im Kampf um den Aufstieg.

Die Relegationsspiele wurde durch den späteren Beginn des Spielbetriebs in diesem Jahr auf die Wochenenden nach dem SharkWater German Bowl gelegt und finden somit ab dem Wochenende 16./17. Oktober statt. Die vier besten Teams der Relegation können vorbehaltlich der Lizenzierung in die GFL 2 aufsteigen.

Folgende Teams der fünf Regionalligen haben für eine mögliche Relegation gemeldet:

Nord:

Oldenburg Knights

Hildesheim Invaders

Hamburg Pioneers

Mitte:

Gießen Golden Dragons

Montabaur Fighting Famers

West:

Paderborn Dolphins

Bielefeld Bulldogs

Ost:

Cottbus Crayfish

Berlin Bears



Süd:

Ingolstadt Dukes

Weinheim Longhorns

Albershausen Crusaders

Pforzheim Wilddogs