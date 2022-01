Jahresrückblick – Zweites Halbjahr 2021

Neustart der Nationalmannschaften mit den ersten Erfolgen der Flag Football Nationalteams, ein Premieren-Sieger beim SharkWater German Bowl und die Verkündung der Austragung der Football WM 2023 in Deutschland. Ein letzter Blick zurück, bevor er für die nächsten Jahre geschärft wird…

Juli

Start der GFL Juniors

Nach der GFL und der GFL 2 beginnt nun endlich auch die GFLJ durch zwei Spiele in der Südgruppe mit der Saison.

Coachingstaff des Flag Football Nationalteams der Damen steht

Head Coach Stefan Buch bekommt offizielle Unterstützung für das deutsche Damenteam: Mit Matthias Preßler und Jona Winkel stehen ihm nun zwei ausgewiesene Fachmänner und Inhaber der Trainer-B-Lizenz an der Seite.

AFVD und AFBÖ vereinbaren Länderspiel-Serie

Die zwei Top-Nationen Deutschland und Österreich wollen sich ab 2022 alle zwei Jahre gegenüberstehen. So vereinbaren es der AFVD und der AFBÖ für ihre Herren-Nationalmannschaften. Das wird jeweils mehr als ein Testspiel – es geht auf hohem Niveau auch um das Prestige!

SAT.1-Reporter nimmt am Flag Football-Camp der Nationalteams teil

Natürlich ist es nur für den Bericht auf SAT.1 – David Rischke, bekannt für seine Vorstellung von Sportarten durch aktives Mitmachen, nimmt an einer Trainingseinheit der Flag Football-Nationalmannschaft teil – und ist nachher schwer begeistert.

August

Zukunftswerkstatt mit ersten Vorschlägen

Die verschiedenen Arbeitsgruppen der Zukunftswergstatt Football in Deutschland hat nach der Analyse des Ist-Zustandes erste Vorschläge für die Verbesserung der Strukturen erarbeitet. So soll ein hauptamtlicher Geschäftsführer für die operativen Bereiche eingesetzt werden, um den Anforderungen eines Verbandes mit mittlerweile 70.000 Mitgliedern gerechter zu werden.

Zudem wird empfohlen, die Anzahl der Präsidiumsmitglieder zu erweitern und geplant, den Vereinen der GFL auf der Bundeversammlung ein Stimmrecht einzuräumen.

US- und deutscher Football-Verband vereinbaren Kooperation

Der AFVD und der USAAF führen erste Gespräche. In freundschaftlicher und offener Atmosphäre tauschten sich beide Seiten über verschiedene Bereiche und gegenseitige Vorstellungen über die Entwicklung des globalen Footballsports aus.

Die gegenseitige Wertschätzung wird durch die Einladung der USAAF an der Beteiligung am International Bowl 2022 unterstrichen. Beim großen Turnier in Los Angeles werden unter anderem Flag Football Teams der U15, U17 U19 und der Senioren sowie Junior Tackle teilnehmen. Zudem wird eine Einladung für das Turnier „THE ONE – National Championships“ ausgesprochen.

DBL2 in die neue Saison gestartet

Nach den Herren und den Junioren sind jetzt endlich auch die Frauen in die Football-Saison gestartet.

Am ersten Spiel-Wochenende werden drei Begegnungen ausgetragen.

September

Medizinische Kommission des AFVD gründet „Arbeitsgruppe Prävention Gehirnerschütterungen“ Unter Führung der medizinischen Kommission des AFVD wird eine Arbeitsgruppe zur Prävention von Gehirnerschütterungen im Football gegründet – und hat sich bereits zum ersten Mal per Videokonferenz ausgetauscht. Dabei erhalten die Mediziner des Verbandes hochrangige Unterstützung national anerkannter Experten aus verschiedenen Sportarten.

Ex-Junioren-Nationalspieler Amon-Ra St. Brown mit gelungenem NFL-Debüt

Amon-Ra St. Brown gibt für die Detroit Lions sein Debüt in der NFL mit zwei Passfängen für 23 Yards Raumgewinn. Im Laufe der Saison wird er eine der wichtigsten Anspielstationen und fängt seine ersten Touchdowns.

Walldorf Wanderers gewinne 5er DFFL Bowl

Beim Finalturnier im 5er Flag Football in Eberswalde gewinnen die Walldorf Wanderers den DFFL Bowl und verteidigen damit ihren Titel. Elf Mannschaften nehmen am Endrunden-Turnier teil. Die Wanderers gewinnen das Finale wie bereits bei der letzten Austragung gegen die Munich Spatzen.

Oktober

Dresden Monarchs gewinnen erstmals den SharkWater German Bowl

Die Dresden Monarchs gewinnen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft durch ein 28:19 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Durch die Corona-Auflagen des Landes Hessen und die damit verbundenen Zuschauerbegrenzungen kann der AFVD mit 14.378 Besuchern vermelden: ausverkauft!

AFVD will Football-WM 2023 nach Deutschland holen

Der Welt Football-Verband IFAF schreibt die Weltmeisterschaft 2023 neu aus. 2019 hatte die Football-WM nicht wie ursprünglich geplant in Australien stattfinden können und war auf 2023 verschoben worden. Mittlerweile haben der Weltverband und die vorgesehenen Ausrichter in Australien sich darauf verständigt, dass – auch wegen der weiter ungewissen Auswirkungen der Corona-Krise – es sinnvoller wäre, die erstmalige Ausrichtung eines solch großen Turnieres auf dem „fünften Kontinent“ für einen späteren Zeitpunkt mit höherer Planungssicherheit aufzusparen. Der AFVD plant, sich für die Austragung in Deutschland zu bewerben und erstellt eine Machbarkeitsstudie.

Erste Sichtungscamps für die Herren-Nationalmannschaft

Der AFVD führt in Braunschweig und Schwäbisch Hall die ersten Sichtungscamps für die Herren-Nationalmannschaft durch. Mehr als 250 Athleten folgen der Einladung und stellen sich den Coaches vor.

AFVD Bildungswerk führt ersten B-Trainer-Lehrgang seit Beginn der Pandemie durch

Nach langem Corona-bedingten Aussetzen der Ausbildung führt das Bildungswerk des AFVD den ersten Trainerlehrgang mit elf Teilnehmern für den Erwerb der B-Lizenz durch.

GreenMaschine gewinnen Jugendauswahl-Turnier in Dresden

Beim Dreier-Turnier in Sachsen, an denen U18-Spieler aus insgesamt fünf Bundesländern teilnehmen, da die Saxony Knights aus einer Spielgemeinschaft aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bestehen, setzt sich das Team aus NRW mit zwei Siegen gegen die Saxony Knights und die Baden-Württemberg Lions ungeschlagen durch und kann sich damit zum zehnten Mal den Titel im Ländervergleich sichern.

November

Bundesversammlung in Frankfurt beschließt WM-Bewerbung

Auf der Bundesversammlung der Landesverbände beschließt das Gremium die Bewerbung für die WM 2023.

Zudem werden weitere Beschlüsse getroffen, die die Weichen für die Zukunft des Verbandes und damit den Football und das Cheerleading in Deutschland stellen sollen.

Sichtungscamps der Junioren in Weinheim

245 Nachwuchs-Athleten nehmen an den beiden Sichtungstagen der deutschen U19-Nationalmannschaft in Weinheim teil und wollen sich für die nächsten Maßnahmen in 2022 und der dann anstehenden Europameisterschaft empfehlen.

Cologne Crocodiles gewinnen Junior Bowl

Die Cologne Crocodiles schlagen im Finale der GFLJ den Nachwuchs der Fursty Razorbacks im heimischen Stadion der Bezirkssportanlage Chorweiler mit 21:7 und werden zum insgesamt sechsten Mal deutscher Jugendmeister.

AFVD tritt NVD bei

Der AFVD tritt als Gründungsmitglied dem am 18.09.2021 gegründeten Verband „Nichtolympische Verbände Deutschland“ (NVD) bei. Die NVD soll als Interessenvertretung der nichtolympischen Verbände im DOSB fungieren und Serviceaufgaben für diese Verbände übernehmen.

Dezember

Deutsche Nationalteams überzeugen bei der Flag Football WM

Die beiden deutschen Nationalteams können bei der IFAF Flag Football Championship in Jerusalem, Israel, überzeugen. Die Herren ziehen nach vier Siegen bei nur einer Niederlage nach der Vorrunde ins Viertelfinale ein und sichern sich damit eine vorläufige Einladung der IFAF für die World Games 2022 in Birmingham, USA. In der Runde der letzten Acht ist der spätere Weltmeister dann zu stark für das deutsche Team, das den 8. Platz belegt.

Die Damen scheitern in der Vorrunde nur durch das schlechtere Punkteverhältnis, nachdem man dem späteren Vize-Weltmeister Mexiko unterliegt und gegen Bronze-Gewinner Österreich unentschieden spielt. Am Ende wird es mit dem 10. Platz eine TOP-10-Platzierung.

Nun hofft man, als Nachrücker doch noch auf den World Games-Zug aufspringen zu können.

WM 2023 findet in Deutschland statt

Die wohl wichtigste Nachricht erreicht Football-Deutschland zum Ende des Jahres: Die IFAF vergiebt die neu ausgeschriebene WM 2023 nach einer überzeugenden Bewerbung des AFVDs an Deutschland.

Die Austragung soll dem Sport in der ganzen Republik einen weiteren Aufschwung bringen und die nationale Aufmerksamkeit steigern. Der Zuschlag zeigt zugleich die wichtige Stellung, die der AFVD im internationalen Football nun wieder innehat. Der AFVD ist damit der erste Verband, der zum zweiten Mal eine Weltmeisterschaft austrägt.

Thiadric Hansen gewinnt in der CFL zum zweiten Mal den Grey Cup

Thiadric Hansen, der sich durch die Kooperation des AFVD und der CFL nach den Combines einen Platz bei den Winnipag Blue Bombers sichern konnte, gewinnt nach 2019 mit seinem Team zum zweiten Mal den Grey Cup, das Finale der CFL und steigt damit zu einem der erfolgreichsten deutschen Footballer in Nordamerika auf.

Michael Schwarzer neuer Geschäftsführer des AFVD

Michael Schwarzer wird ab Januar 2022 hauptamtlicher Geschäftsführer des AFVD. Der Frankfurter hat bereits seit 2019 unter anderem das Event-Management des AFVD betreut, im Speziellen die Entwicklung des German Bowls. Darüber hinaus hat der 34-Jährige „SharkWater“ als Ligasponsor für die German Football League (GFL) gewinnen können und für die Liga auch die TV-Live-Produktionen für SPORT1 maßgeblich betreut.