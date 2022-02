Frauen-WM: AFVD gibt Daten für die Sichtungscamps der Nationalmannschaft bekannt

Nachdem sich die große Mehrheit der Vereine in Deutschland für eine Teilnahme der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft an der anstehenden IFAF WM 2022 ausgesprochen hat, hat das Team um Leistungssportdirektor Tom Balkow die ersten wichtigen Daten fixiert.

Im März wird es an insgesamt vier Tagen für interessierte Spielerinnen aus ganz Deutschland die Möglichkeit geben, sich bei einem der Sichtungscamps für die Nationalmannschaft zu empfehlen.

Die vier Camps werden regional organisiert und von den lokalen Vereinen unterstützt. Der AFVD möchte sich auf diesem Weg schon einmal für das Engagement und die Unterstützung bedanken.

12.03.2022 – Hamburg (Gastgeber Hamburg Amazons)

13.03.2022 – Berlin (Gastgeber Berlin Kobra Ladies)

19.03.2022 – Wetterau (Gastgeber Wetterau Bulls)

20.03.2022 – Wetterau (Gastgeber Wetterau Bulls)

Die Camps werden jeweils im Zeitrahmen 9.00-16.00 Uhr inklusive Registrierung, Training und Theorie stattfinden. Ein den dann gültigen Pandemie-Bestimmungen angepasstes Hygienekonzept wird vorab an die Teilnehmerinnen übersandt.

Ende Mai (Datum, Ort TBA) wird ein weiteres Camp mit einem dann definierten 75er Kader stattfinden. Ende Juni / Anfang Juli (Datum, Ort TBA) findet eine weitere Maßnahme mit einem reduzierten 55er Kader statt. Direkt vor der Abreise erfolgt dann das Abschluss-Camp mit dem dann finalen 45er Kader.

Interessierte Spielerinnen müssen nur an einem der vier Sichtungscamps teilnehmen. Eine Registrierung vorab hat online zu erfolgen. Das Registrierungsformular ist hier zu finden https://forms.office.com/r/vrBmK0zgAc oder über den bereitgestellten QR Code.

QR Code zur Anmeldung an den Sichtungscamps der Frauen-Nationalmannschaft

An den Camps können alle Spielerinnen ab 16 Jahren teilnehmen. Inwieweit Spielerinnen unter 18 Jahren für die eigentliche Maßnahme in Finnland nominiert werden dürfen, ist derzeit noch nicht final geklärt. Alle Spielerinnen, die in den 75er Kader nominiert werden, müssen aktives Mitglied in einem dem AFVD und den Landesverbänden angeschlossenen Verein sein. Der Verein muss nicht zwingend aktuell im Spielbetrieb sein. Da die Trainer sich die Spielerinnen natürlich auch während der Saison anschauen wollen, ist eine Mitwirkung im aktiven Ligabetrieb jedoch von Vorteil. Der Teilnahmebeitrag der Aktiven je Camp beträgt 50 € und muss per Überweisung entrichtet werden.

Eine Nominierung in den 75er Kader erfolgt spätestens 2 Wochen nach Abschluss der Sichtungscamps.

Tom Balkow: „Wir hoffen, dass wir an den vier Tagen möglichst viele Spielerinnen bei den Camps sehen werden. Unser Ziel sind 60-80 Athletinnen je Camp. Wir sind davon überzeugt, dass in den vielen Teams in Deutschland eine Menge Talente unterwegs sind und wir sind gespannt darauf, dass sie sich auch an diesen Tagen uns zeigen, damit wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können.“