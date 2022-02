Trauer um Julia Kämpfe

Der American Football-Verband Deutschland und die deutsche Football-Gemeinde trauert um Julia Kämpfe. Die ehemalige Flag-Nationalspielerin ist Anfang des Jahres völlig unerwartet und viel zu früh von uns gegangen.

Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir die Nachricht dieses schrecklichen Verlustes aufgenommen. Ihr Tod reißt ein großes Loch in die Mitte unserer Gemeinschaft. Die Gedanken des Verbandes und seiner Mitglieder sind bei Julias Familie und Freunden.

Julia kam 2007 zum Football und war seit 2010 für fast ein Jahrzehnt fester Bestandteil des deutschen Flag Football-Nationalteams der Damen. In dieser Zeit nahm sie an sieben Welt- und Europameisterschaften teil und holte 2015 Bronze und 2017 Silber bei den Europameisterschaften in Madrid.

Neben ihren sportlichen Erfolgen als Spielerin und Coach werden wir uns vor allem an ihre herzliche Art, ihre Leidenschaft für Flag Football und ihren unermüdlichen Einsatz für die Entwicklung des Sportes – auf Vereins- und Verbands-Ebene gleichermaßen – erinnern. Sie war Stütze, Mentorin, Antreiberin und Freundin.

Wir wünschen vor allem unserem Flag Football Verantwortlichen Chris Kämpfe und allen anderen Hinterbliebenen viel Kraft, den Verlust zu tragen. Wir werden Julia immer in unserem Herzen behalten.