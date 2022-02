„Road to Birmingham“ – die Maßnahmen des Flag Football Herren-Nationalteams bis zu den World Games

Mit dem 8. Platz auf der Weltmeisterschaft in Israel hat das Flag Football Herren-Nationalteam das Ticket für die World Games in Birmingham, Alabama, gelöst. Die World Games gehören zu den größten Multi-Sport Events der Welt und finden in diesem Jahr vom 07. bis 17. Juli in den USA statt.

„Wir haben nicht viel Zeit. Die Weltmeisterschaft ist gerade ein paar Wochen her und in sechs Monaten sollten wir an einigen Stellschrauben gedreht haben“, so Head Coach Maximilian Groß. „Wir haben gesehen, wo die anderen Nationen stehen und wo wir noch Luft nach oben haben. Da es unser Ziel ist, zu beweisen, dass wir besser sind als Platz acht, haben wir noch viel zu tun.“

Schritt 1: Die Sichtung (19.02.2022)

Für die im Juli stattfindenden World Games werden die Trainer nur etwa 20 Spieler sichten. Es handelt sich in diesem Jahr um ein Auswahltraining, bei dem der bestehende National-Kader verstärkt werden soll. Das sportliche Niveau der ausgewählten Athleten zu diesem Training und den folgenden Maßnahmen wird sich mit internationalem Wettbewerb messen müssen.

Umso wichtiger ist eine aussagekräftige Bewerbung (inkl. Videos, Daten, Spielerhistorie). Bewerbungen können bis zum 10.02.2022 per Mail an Coach Conrad Dietel (c.dietel@afvd.de) geschickt werden. Coach Dietel wird alle eingehenden Anfragen bearbeiten.

Schritt 2: Camp 1 (05/06.03.2022)

Im ersten Camp wird mit den Spielern der letzten Saison und etwa 10 weiteren Spielern aus dem Auswahltraining gearbeitet. An den World Games werden nach aktuellem Stand nur 12 Spieler teilnehmen dürfen, weshalb zu diesem Zeitpunkt nur noch jeder zweite Spieler im finalen Kader stehen wird.

Schritt 3: Dorado Bowl (31.03.-03.04.2022)

Der Dorado Bowl in Spanien ist ein offenes Turnier, an dem internationale Topteams teilnehmen. Ziel ist es, Spielern die Gelegenheit zu geben, sich auf internationaler Bühne zu beweisen, die nicht mit ihrem Vereinsteam an diesem oder ähnlichen Turnieren teilnehmen können. Eine Bewertung der Pandemie-Lage wird in zeitlichem Zusammenhang mit dem Turnier genau abgewogen.

Schritt 4: Länderturnier (16./17.04.2022)

An diesem Wochenende werden Nationalteams aus Europa eingeladen, die nicht an den World Games teilnehmen.

Auch bei dieser Maßnahme steht die Option offen, ein zusätzliches Camp durchzuführen, falls aufgrund der Pandemielage eine Durchführung eines internationalen Turniers nicht möglich ist.

Schritt 5: Camp 2 (30.04.-01.05.2022)

Im zweiten Camp geht es in erster Linie darum, die Erkenntnisse des Länderturniers aufzuarbeiten. Zudem wird hier voraussichtlich ein großer Cut anstehen – der Kader bis auf wenige Ersatzspieler reduziert.

Schritt 6: Camp 3 (11./12.06.2022)

Das letzte Camp findet etwa vier Wochen vor den World Games statt. Hier steht die Vorbereitung auf die Gegner im Vordergrund und es geht darum, die Fein-Abstimmung ins Team zu bekommen.

„In der Vorbereitung auf die World Games ist es unser Anliegen, internationale Topteams in unsere Vorbereitung einzubeziehen. Wir sind davon überzeugt, dass dies einer unserer nächsten Entwicklungsschritte sein wird und uns hilft, im Juli gegen die Top-7 der Welt zu bestehen“, so Groß.

Nach den World Games ist vor der nächsten Europameisterschaft. Aus diesem Grund ist im zweiten Halbjahr 2022 noch ein weiteres Try-Out für die Nationalmannschaft geplant. Sobald dieser Termin bestätigt ist, wird dieser rechtzeitig veröffentlicht.