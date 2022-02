IFAF gibt Tellnehmerinnen der Frauen-Weltmeisterschaft in Finnland bekannt – Deutschland im Achterfeld vertreten

Die International Federation of American Football hat die acht Frauen-Nationalmannschaften bekanntgegeben, die um die IFAF-Weltmeisterschaft 2022 kämpfen werden, die im Juli und August in Finnland stattfindet.

Das hochkarätige Teilnehmerfeld wird von Gastgeber und amtierenden Europameister Finnland sowie dem amtierenden Weltmeister USA angeführt. Dazu treten die Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen der letzten WM Kanada und Mexiko, die Silber- und Bronzegewinnerinnen der letzten EM Schweden und Großbritannien sowie das Bronze-Team der EM 2015 Deutschland und schließlich Australien an. Das Team von Down Under wurde bei der WM 2017 von Dr. Jen Welter trainiert, die 2015 als erste Frau eine Trainerposten in der NFL ausübte.

Das Turnier findet vom 28. Juli bis 8. August in Vantaa, Finnland, statt.

Vantaa ist mit der Ausrichtung internationaler Fußballveranstaltungen bestens vertraut, da es zuvor die IFAF-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 und die IFAF-Europameisterschaft der Männer 2018 veranstaltet hat.

Die Weltmeisterschaft definiert sich nicht nur durch die Top-Teams auf dem Spielfeld, sondern auch durch das Engagement für Nachhaltigkeit außerhalb des Platzes.

Die IFAF, die kürzlich eine Partnerschaft mit der führenden Nachhaltigkeitsorganisation Play it Green eingegangen ist, arbeitet mit dem Gastgeberverband SAJL zusammen und hat sich verpflichtet, einen Rahmen für den CO2-Ausgleich, ein Abfallmanagementprogramm und die Bereitstellung von Schulungs- und Schulungsprogrammen für alle teilnehmenden Mitarbeiter zu schaffen.

Darüber hinaus wird die Athletenkommission der IFAF Wahlen bei der Meisterschaft abhalten. „Die IFAF-Weltmeisterschaft 2022 wird ein großartiges Schaufenster für die IFAF und unsere Mitglieder bieten“, sagte IFAF-Präsident Pierre Trochet. „Auf dem Spielfeld werden wir außergewöhnliche Talente sehen, die um Gold kämpfen, und außerhalb des Spielfelds haben wir die Möglichkeit, unser Engagement für umweltfreundlichere Veranstaltungen zu demonstrieren.“