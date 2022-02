Flag Football Damen-Nationalteam: Vereins-Coaches können Empfehlungen zur Nominierung geben

Die World Games mit Pech knapp verpasst, aber zurück in den TOP-10 der Welt. Das ist die Bilanz der Flag Football Damen-Nationalmannschaft aus dem vergangenen Jahr. Darauf wollen die Verantwortlichen weiter aufbauen und sich auf die nächsten Turniere bestmöglich vorbereiten.

Bereits in diesem Jahr soll das Nationalteam wieder zu internationalen Vergleichen antreten. Daher veranstalten die Coaches bereits am 5./6. März ein erstes Camp in Kelkheim und freuen sich auf die Mithilfe der Vereins-Trainer.

Bis zum 25. Februar können diese Empfehlungen für ihre Schützlinge unter j.winkel@afvd.de an die Coaches der Nationalmannschaft schicken. Dabei wird darum gebeten, dass wirklich nur herausragend eingeschätzte Athletinnen empfohlen werden.

Inhalt der Mail sollte Name, Position, aktuelles Team und Erfahrung der Athletin sowie nach Möglichkeit ein Highlight-Tape sein.