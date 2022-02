Jona Winkel ist neuer Headcoach der Flag Football Damen-Nationalmannschaft und setzt sich hohe Ziele

Jona Winkel ist neuer Headcoach der Flag Football Damen-Nationalmannschaft. Der 30-Jährige tritt damit die Nachfolge von dem aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Stefan Buch an.

Winkel hatte bereits im vergangenen Jahr als Offensive Coordinator entscheidenden Anteil daran, die Damen zurück in die TOP-Ten der Welt zu bringen. „Ich bedanke mich über das in mich gesetzte Vertrauen. Wir wollen mit der Nationalmannschaf den Weg fortsetzten, den wir im letzten Jahr eingeschlagen haben. Auch, wenn wir es sehr knapp nicht zu den World Games geschafft haben, werden wir uns in diesem Jahr international mit anderen Nationen messen. Daher werden wir auch schon in Kürze unsere erste Maßnahme haben.“

Der Inhaber der B-Lizenz bringt viel Erfahrung mit. Noch während seiner aktiven Zeit als Wide Receiver und Defensive Back bei den Freiburg Sacristans übernahm er noch als aktiver Tackle-Spieler als Trainer das Flag Football-Team der U15, bei dem er später Headcoach wurde. Zudem ist er Mitbegründer der Flag Football-Mannschaft der Universität Freiburg.

Erfahrungen im Trainer-Tackle-Bereich sammelte Winkel in den USA an der University of San Diego und als Coach der Sacristans. Derzeit lenkt er als sportlicher Leiter der Stuttgart Scorpions die Geschicke des Traditions-Vereins, bei dem er auch als Offensive Coordinator in der GFL 2 fungiert.

Winkel: „Die WM im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass wir mit den großen Nationen bereits gut mithalten konnten und am Ende nur ein Quäntchen gefehlt hat. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir noch Luft nach oben haben und das Ende der Entwicklung noch lange nicht erreicht ist. Unser und mein Ziel ist ganz klar der Titel bei den Europameisterschaften.“