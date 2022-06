Deutsche Cheerleader-Meisterschaft: Tolles Event und voller Erfolg

Fast 1.200 männliche und weibliche Cheerleader feiert sich am Ende selbst. Und das völlig zu Recht. Nach zwei Jahren sportlicher Entbehrungen durch die Corona-Beschränkungen sah man während der Performances und meist auch am Ende nur glückliche Gesichter.

Zu schön war das Gefühl, endlich wieder vor großem Publikum auftreten zu können – die gegenseitigen Anfeuerungen und die lautstarke Unterstützung der fast 1.000 Zuschauer taten ihr Übriges. Die Deutsche Cheerleader-Meisterschaft in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr kann als voller Erfolg gebucht werden.

Marcel Kloth, Vorsitzender der CVD (Cheerleader Vereinigung Deutschland): „Wir sind super happy mit diesem Event. Die Stimmung war unfassbar und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben hier fantastische Leistungen gezeigt. Ihnen gilt mein größter Respekt nach dieser langen Zeit ohne Leistungssport.“

Doch auch der Rest passte. Die Wahl, die Meisterschaft in Mülheim auszutragen, erwies sich als Glücksgriff. „Wir hatten hier die besten Voraussetzungen für alle. Und wir waren – und das ist bei über 150 Gruppen wirklich nicht leicht – immer im Zeitplan. Vielen Dank auch noch einmal an Holger Schmidt und sein Team von der CCA, die das Event erneut super organisiert haben und an die Mitglieder der Jury“, so Kloth und weiter:

„Ich möchte mich auch noch einmal bei den Mitarbeitern des AFVD bedanken, die neben vielen wichtigen Dingen, die nur im Hintergrund geschehen, aber ohne die eine solche Veranstaltungen nicht laufen kann, mit sportdeutschland.tv auch einen großartigen Livestream auf die Beine gestellt haben. In diesem Bereich haben wir einen absoluten Quantensprung gemacht und hoffentlich dadurch auch viele neue Fans für das Cheerleading und für Cheerdance gewinnen können.“