45er Kader der Junioren-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft benannt

Der Kader der Junioren-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft, die im Juli in Prag ausgetragen wird, steht fest.

Nach mehreren Sichtungen und einem Vorbereitungscamp in Köln, bei dem noch 75 Spieler dabei waren, haben die Verantwortlichen nun den finalen 45er-Kader für das Turnier in Tschechien bekannt gegeben.

Jürgen Siebmanns, Leistungssport-Direktor Junioren: „Wir haben einen wirklich talentierten Jahrgang und haben uns die Spieler sehr lange und intensiv angeschaut. Für einige hat es nicht ganz gereicht, obwohl sie auf internationalem Level durchaus mithalten können. Mit unserm jetzigen Kader haben wir auf jeden Fall ein schlagkräftiges Team, mit dem wir bei der EM auch erfolgreich sein wollen und werden.“

Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft tritt bei der EM am 6. Juli gegen Gastgeber Tschechien und am 9. Juli gegen die Schweiz an.

Bereits am 4. Juli trifft sich das Team zur Vorbereitung in Dresden.