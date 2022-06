GFL Juniors: Fünf Spiele am Wochenende 11./12. Juni

Die GFL Juniors sind auch im Juni aktiv. Gleich fünf Begegnungen werden am Samstag und Sonntag ausgespielt, wobei der Schwerpunkt auf dem Sonntag liegt.

Das einzige Spiel am Samstag findet in Düsseldorf statt, wenn die Typhoons den deutschen Meister der Cologne Crocodiles in der Gruppe West empfangen.

In der Gruppe Mitte kommt es am Sonntag gleich zu zwei Duellen: Die Mainz Golden Eagles treffen auf die Bad Homburg Sentinels, und die Saarland Hurricanes treten gegen die Wiesbaden Phantoms an.

Im Norden müssen die Lübeck Cougars zu den Dresden Monarchs reisen.

Im Süden kommt es zu der Begegnung der Munich Cowboys und den Schwäbisch Hall Unicorns.

GFL Juniors am Wochenende:

Sa, 11.6., 15.00 Uhr: Düsseldorf Typhoons – Cologne Crocodiles Rather Waldstadion

So, 12.6., 13.00 Uhr: Mainz Golden Eagles – Bad Homburg Sentinels BSA Mainz Mombach

So, 12.6., 13.00 Uhr: Dresden Monarchs – Lübeck Cougars Bärnstorfer Straße

So, 12.6., 14.00 Uhr: Munich Cowboys – Schwäbisch Hall Unicorns Dante Stadion

So, 12.6., 15.00 Uhr: Saarland Hurricanes – Wiesbaden Phantoms Matzenberg