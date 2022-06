GFJ Juniors: Zwei Partien am Wochenende

Am kommenden Wochenende stehen in der GFL Juniors zwei Partien auf dem Programm.

Den Anfang machen am Samstag die Stuttgart Scorpions und die Fursty Razorbacks in der Süd-Gruppe. Für die Gäste gilt es, den Anschluss an die Schwäbisch Hall Unicorns zu halten, die Scorpions hingegen wollen versuchen, nach drei Niederlagen die ersten Punkte in der Tabelle zu ergattern.

Am Sonntag geht es dann im Westen weiter, wenn die Düsseldorf Panther die Cologne Falcons erwarten. Die Raubtiere haben in den ersten vier Spielen bisher eine weiße Weste behalten und wollen ihre Siegesserie auch gegen die Kölner Nachbarn ausbauen.

GFL Juniors, Spiele am Wochenende:

18.6., 14.00 Uhr: Stuttgart Scorpions – Fursty Razorbacks TuS1 Sportplatz

19.6., 12.00 Uhr: Düsseldorf Panther – Cologne Falcons Kleine Kampfbahn