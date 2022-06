Frauen-Nationalmannschafts-Camp: 45 aus 60 für die WM

Am Wochenende kämpfen 60 Athletinnen beim Trainingscamp in Mainz um einen der begehrten 45 Plätze der Frauen-Nationalmannschaft für den Kader bei der WM, die vom 28.7. bis zum 8.8. in Vantaa, Finnland, ausgetragen wird.

Tom Balkow, Leistungssport-Direktor Frauen im AFVD: „Es ist für die Teilnehmerinnen die letzte Gelegenheit, sich den Coaches noch einmal zu zeigen. Wir werden uns danach zusammensetzen und den finalen Kader der 45 Athletinnen benennen, die wir mit nach Finnland nehmen.“

Allerdings ist für eine Hand voll weiterer Frauen noch ein Hintertürchen offen. Balkow: „Wir werden für das Turnier auch fünf Nachrückerinnen benennen, um gegebenenfalls bei einer kurzfristigen Verletzung reagieren zu können.“

Sprich: Mindestens zehn Damen werden am Ende die Reise nach Skandinavien nicht mitantreten dürfen. „Rückblickend hatten wir bei der Sichtung knapp 300 Athletinnen mit hohem Niveau, die sich gemeldet haben. Trotzdem war es zu Beginn noch relativ einfach, zu entscheiden, wer uns auf dem Weg zur WM weiter begleitet. Jetzt ist das Rennen offen und manche Entscheidungen werden sehr, sehr knapp. Ich hoffe, davon lassen sich die Teilnehmerinnen nicht irritieren und zeigen ihre beste Leistung. Diese brauchen wir auch bei der WM, wenn wir in Finnland bestehen wollen“, so Balkow.

Das Camp findet am Samstag und Sonntag auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach statt.