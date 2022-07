Junioren-Nationalmannschaft beendet erfolgreiches Vorbereitungscamp zur EM

Zwei Tage intensiver Vorbereitung liegen hinter Coaches, Staff und Spielern der Junioren-Nationalmannschaft, die nun am morgigen Mittwoch nach Prag aufbrechen wird, um dort das erste ihrer zwei Spiele im Rahmen der Europameisterschaft zu bestreiten. Gegner wird Gastgeber Tschechien sein.

Jürgen Siebmanns, Direktor Jugendnationalmannschaft: „Alle Beteiligten haben sich gut zusammengefunden, alle arbeiten konzentriert und es herrscht eine gute Stimmung im Team. Wir hoffen daher, beim morgigen Spiel gegen Tschechien unser volles Leistungspotenzial abrufen zu können!“

Hier geht es zum Video: Junioren-Nationalmannschaft mit letzter Trainingseinheit vor der EM – YouTube

„Wir sind froh und dankbar, in den Dresden Monarchs einen tollen Gastgeber gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, uns hier in Dresden gut vorbereiten und auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Die hier vorgefundenen Bedingungen sind großartig und die Monarchs unterstützen uns mit all ihren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten! Vielen Dank dafür!“

Leider waren die letzten Tage vor Beginn der Maßnahme unter keinem guten Stern.

Dass ein oder zwei Spieler verletzungsbedingt ersetzt werden muss, kommt immer mal wieder vor. Dass nun aber bereits vor Beginn der Maßnahme der vierte Spieler entweder verletzungs- oder krankheitsbedingt ersetzt werden musste, sorgte natürlich für erschwerte Rahmenbedingungen und erforderte viel Flexibilität auf allen Seiten.

„Es tut mir für die Spieler, die hart auf die EM hingearbeitet haben und nun leider doch nicht mit dabei sein können, sehr leid!“ so Siebmanns abschließend.