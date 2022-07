World Games: Die Adler fliegen!

Pünktlich hob am Morgen am Flughafen München die Maschine ab, die Deutschlands Herren-Flag-Nationalmannschaft in die USA bringt. Bei den World Games in Birmingham (Alabama) trifft die Mannschaft in der Vorrunde am 10. bzw. 11. Juli auf Italien, Österreich und Mexiko.

Der große Traum ist die Runde der letzten vier und damit die Spiele um die Medaillen. Bei der WM im letzten Jahr war mit dem achten Platz die Qualifikation für das erste Flag-Football-Turnier bei World Games gelungen – dabei hatte man in der Vorrunde gegen Mexiko und im Viertelfinale gegen Österreich knappe Niederlagen hinnehmen müssen. Das Ziel ist also klar: Diesmal den Spieß umdrehen, dann kann’s auch was werden mit der Medaille.