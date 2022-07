Erster internationaler Test im Hinblick auf die EM 2023

An diesem Wochenende findet der Nations Cup der Flag Football Frauen in Kelkheim statt. Dort treten neben zwei deutschen Nationalmannschaften auch Großbritannien und Tschechien an.

Gespielt wird an zwei Tagen im Modus jeder gegen jeden – und das gleich zwei Mal.

Start ist am Samstag um 10.45 Uhr, am Sonntag beginnt das erste Spiel bereits um 8.45 Uhr.

Damen-Head Coach Jona Winkel: „Für uns ist es wichtig, in diesem Jahr eine internationale Competition zu haben. Wir haben einen breiten Kader, was uns ermöglicht, zwei Team zu stellen und vielen Athletinnen Spielpraxis auf internationalem Niveau zu bieten. Das Turnier ist für uns ein erster wichtiger Gradmesser ein Jahr vor der Europameisterschaft.“