Flag Football Nationalmannschaft bei den WorldGames2022: Die Gegneranalyse der Coaches

Die deutsche Flag Football Nationalmannschaft trifft bei den WorldGames2022 in der Gruppenphase am 10. und 11. Juli auf Italien, Österreich und Mexiko. Drei starke Gegner – wie nicht anders zu erwarten bei einem erlesenen Achterfeld.

Die Coaches des deutschen Teams haben schon einmal eine erste Analyse der Kontrahenten um den Einzug ins Halbfinale erstellt, ohne natürlich zu viel zu verraten, wie die eigene Taktik gegen die jeweiligen Mannschaften ist.

Italien

Angeführt vom gebürtig US-amerikanischen QB Luke Zahradka zeigten die zum großen Teil aus Tackle Footballern bestehenden Italiener bei der WM 2021 ihre bestechende Athletik. Zahradka ist bereits seit über 5 Jahren QB Italiens und so ist es wenig verwunderlich, dass das Team äußerst gut eingespielt ist. Es hat offensichtlich einige personelle Veränderungen gegeben, besonders in der Offense. Jordan Bouah, MVP der WM 2021 wird nicht im Aufgebot zur Verfügung stehen. Insofern bleibt abzuwarten, ob die Squadra Azzura diese sie auszeichnende Teamchemie bereits neu aufbauen konnte.

Österreich

Der direkte Nachbar und Gruppenkontrahent der deutschen Auswahl reist mit großen Ambitionen nach Birmingham. So ist eine Medaillenplatzierung bereits als Zielvorgabe ausgesprochen. 2018 konnten die Österreicher als Vize-Weltmeister erfolgreich in die Heimat zurückkehren. Bei der vergangenen WM war der etatmäßige Starting Quarterback kurz vor dem Turnier verletzungsbedingt ausgefallen. Dies wird sich nun in den USA ändern, weshalb die Österreicher auch bewusst selbstsicher auftreten. Das KO-Spiel für die Platzierung um Platz 5 hat die deutsche Auswahl mit nur einem Score verloren und wie der österreichische Headcoach Michael Salamon zuletzt im Interview gesagt hat: An einem guten Tag kann bei den World Games jeder jeden schlagen. Dies ist das erklärte Ziel für unsere Auswahl.

Mexiko

Der Vize-Weltmeister des Jahres 2021 wird mit hohen Ambitionen am Turnier teilnehmen. Haben Sie doch im Finale der Weltmeisterschaft gegen Team USA einen echten Kampf abgeliefert und den Platzhirsch ernstnehmend herausgefordert. Beim Rematch im Frühjahr 2022 konnten die Mexikaner erneut eine überaus starke Leistung zeigen. Besonders beeindruckend ist die Athletik und das ungewöhnliche, offensive Spielsystem, bei dem alle Spieler als echte Allrounder gefordert sind. Auch bei den Mittelamerikanern hat es einen Quarterbackwechsel an der Spitze der Auswahl gegeben und der Einfluss auf das Spiel ist somit nur schwerlich absehbar. Fakt ist jedoch, dass die Mexikaner sicherlich berechtigterweise erneut zu den Favoriten gehören. Team Deutschland hat sich jedoch fest vorgenommen bereits in der Gruppenphase für erste Überraschungen zu sorgen und den Gruppenfavoriten zu attackieren.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Halbfinale. Die Zweiten und Dritten spielen über Kreuz mit der anderen Gruppe die anderen beiden Halbfinalisten aus. Theoretisch reicht also EIN Sieg gegen eine der drei anderen Mannschaften, um weiter im Turnier zu bleiben.