Sharkwater German Bowl XLIII am 08.10.2022 – Terminänderung

Der Sharkwater German Bowl XLIII findet aufgrund Terminüberschneidungen mit Heimspielen von Eintracht Frankfurt am Main in Bundesliga und Champions League am 08.10.2022 statt.

Karten, die bereits zu dem Termin 02.10.2022 Karten erworben wurden, behalten automatisch ihre Gültigkeit. Ein Umtausch ist nicht notwendig.

Jeder Football-Fan kann mit der bisherigen Eintrittskarte am 08.10.2022 direkt zum Stadion kommen.

Kulanzanfragen bezüglich der Rückgabe bereits vor der Bekanntgabe der Terminverschiebung erworbener Eintrittskarten richten Sie bitte bis zum 31. Juli 2022 an Ihre Kartenverkaufsstelle.