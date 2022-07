Flag Football Nationalmannschaft bei den WorldGames2022: „Ab jetzt im Gameday-Modus“

Die Anreise war mehr als beschwerlich, die Eröffnungsfeier hat dafür aber für vieles entschädigt. Doch ab jetzt geht es darum, den großen Traum des Halbfinales zu realisieren.

Das deutsche Flag Football Nationalteam tritt heute zu den beiden ersten beiden von drei Gruppenspielen bei den WorldGames2022 an. Zu Beginn geht es gegen den Vize-Europameister Italien (23.00 Uhr MEZ), wenige Stunden später wartet auf „die Adler“ das Prestige-Duell gegen Österreich (2.00 Uhr MEZ).

„Es ist eine riesige Freude, seit 2017 zum ersten Mal wieder gegen Italien zu spielen“, freut sich Jerome Saxon, Defensive Coordinator und gleichzeitig Safety der deutschen Mannschaft auf die erste Partie bei den WorldGames2022 gegen die Südeuropäer.

Quarterback-Coach Alexander Haupert ergänzt: „Italien hat die größte Anzahl an Tackle Spielern im Aufgebot. Besonders interessant wird sein, zu sehen, wie sie die Transition im Flag Football umsetzen. Auch weil es das erste Spiel ist, wird es sehr spannend und intensiv werden!“

Dass man danach gegen Österreich noch am gleichen Tag antreten muss, ist für Coach Conrad Dietel kein Problem. „Es wird kein Nachteil sein, heute zwei Begegnungen zu absolvieren, da die Athleten es gewohnt sind, während Vereinsturnieren mehrere Spiele am Tag zu spielen. Im Vergleich dazu hatten wir in Israel 3 Spiele pro Tag bzw. 7 am zweiten Tag. Des Weiteren hat Österreich die gleiche Belastung, da sie ebenfalls zuerst gegen Mexiko spielen. Die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit hingegen waren zu Beginn etwas herausfordernd. Durch die frühzeitige Anreise hatten wir aber ausreichend Zeit, uns an das Klima und die Zeitumstellung zu gewöhnen.“

Quarterback und Captain der Offense Benjamin Klever brennt schon auf das Duell gegen Österreich. „Sie waren schon mal Weltmeister und haben in der Defense noch drei Spieler, die das erreichen konnten. Aber wir haben von der WM noch eine Rechnung zu begleichen.“

Dietel: „Die Teilnahme an den WorldGames2022 bedeutet uns sehr viel. Nicht nur das wir gegen die besten Flag Footballer der Welt antreten, sondern auch das gesamte Gefühl des wichtigsten nicht-olympischen Weltturniers mit allen unterschiedlichsten Sportarten ist überwältigend. Das dieses Turnier dann noch im Mutterland des American Football stattfindet, ist die Kirsche auf der Torte. Allein das volle Protective Stadium zur Eröffnungszeremonie war schon Gänsehautfeeling pur. Wir freuen uns auf ein noch volleres und lautes Legion Field – sicher ein einmaliges und unvergessliches Gefühl.“

Wer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen will, kann das unter The World Games 2022, Birmingham (USA) info system | IWGA.