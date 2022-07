Deutsche Flag Nationalmannschaft unterliegt Italien zum Auftakt der WorldGames2022 hauchdünn 27:28

Hart gekämpft – aber am Ende war der WM-Vierte Italien dann doch hauchdünn mit einem Punkt überlegen. Nach dem 27:28 (Halbzeit 21:13) gibt es nun zwei Stunden Pause, ehe die Partie gegen den Rivalen Österreich auf dem Plan steht.

Die Österreicher haben ihr erstes Spiel gegen Mexiko 25:20 gewonnen. 2021 bei der WM in Israel traf das deutsche Team in der Platzierungsrunde zuletzt auf Österreich – damals ging ein Spiel auf Augenhöhe erst am Ende mit 20:28 verloren. Im WM-Viertelfinale war Italien damals stärker als Österreich – die Chance auf den ersten deutschen World-Games-Turniersieg ist also da.