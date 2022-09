Kampf der Giganten in Düsseldorf

Die Düsseldorf Panther und die Berlin Adler treffen am 3. September im 40. Junior Bowl im Düsseldorfer Stadion Benrath aufeinander. Es ist das Finale der Giganten im deutschen Junioren-Football. Beide Vereine waren unter den Gründungsmitgliedern der deutschen Bundesliga im American Football jene beiden, die als erste bereits früh in den 80er Jahren aktiv eigenen Nachwuchs im Schüleralter suchten und in die Grundlagen des Sports einwiesen. Diese Tradition haben sie beibehalten und stetig fortentwickelt, zählen so heute zu den mitgliederstärksten Vereinen im American Football Verband Deutschland und haben in ihrer Vereinsgeschichte mehrfach längere schwierige Phasen für ihre Herrenmannschaften überwinden können. Über kurz oder lang sorgte der eigene Nachwuchs immer wieder für den Aufschwung.

Beide gewannen bisher zusammen genommen über die Hälfte der bisher ausgetragenen Meisterschaften im Junioren-Football: Die Düsseldorf Panther packten 15 Mal Junior Bowls in ihren Trophäenschrank zu den sechs German Bowls ihrer Herrenmannschaft; die Berliner immerhin fünf zu ihren ebenfalls sechs Pokalen als deutscher Meister der Männer. Aber nicht nur in diesen eigenen sportlichen Meriten zeigt sich der Erfolg ihrer Talentförderung. Berlin und Düsseldorf zählen – neben einigen anderen Städten, in denen Vereine sich an diesen beiden Vorbildern ein Beispiel genommen haben – zu den Regionen mit der größten Dichte an American-Football-Vereinen. Der stetige Überschuss an fertig ausgebildeten 19-Jährigen für die eigene Herrenmannschaft führte über die Jahre zu immer neuen Vereinsgründungen um die Leuchtturmprojekte herum.

Und ja, sogar die New England Patriots oder die Indianapolis Colts aus der NFL haben bereits ein wenig von der Nachwuchsarbeit in Düsseldorf und in Berlin profitiert. Bei den Panthern erlernte einst der zweifache Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer das Einmaleins des Footballsports, ehe er in Houston College Football und für New England Profi-Football spielte. Aus Berlin nahm Björn Werner eine ähnliche Route mit überaus erfolgreichem College Football für Florida State, die ihm als erstem ursprünglich außerhalb der USA ausgebildeten Spieler die Auswahl in der ersten NFL-Draft-Runde durch die Indianapolis Colts bescherte. Etliche Spieler aus Düsseldorf, Berlin und anderswo in Deutschland folgen inzwischen diesem Beispiel, indem sie sich sportlich für High-School- oder College-Jahre in den USA qualifizieren.

Die Top-Spieler der diesjährigen Saison in der GFL Juniors stehen sich aber nun am 3. September ab 15 Uhr im Stadion Benrath im Junior Bowl XL gegenüber. Beide Teams sind ungeschlagen durch die Saison gekommen. Die Berlin Adler, deren Head Coach der aktuelle Quarterback der ERIMA-GFL-Vertretung des Vereins, Zachary Cavanaugh, ist, hatten nur im allerersten Spiel Anfang Mai gegen die Hamburg Huskies kleinere Anlaufprobleme. Anschließend dominierten sie mit dem vom Quarterback/Coach bevorzugten Passangriffsstil all ihre Spiele bis zum Halbfinale. Da kassierte ihre Defense gegen Vorjahresmeister Cologne Crocodiles erstmals wieder mehr als 20 Punkte, sorgte aber beim 35:21 am Ende mit wichtigen Aktionen dafür, dass im letzten Spielviertel der Einzug in den Junior Bowl perfekt gemacht werden konnte.

Auch die von Peter Daletzki und Marvin Damm als Koordinatoren für Angriff und Verteidigung und dazu einem runden Dutzend an Assistenten exzellent vorbereiteten Düsseldorf Panther hatten in der Punktrunde Vorjahresmeister Köln zweimal bezwungen und nur in diesen Spielen in der ersten Hälfte dem Gegner etwas Luft zugestanden. Schwieriger wurde es in den Playoffs gegen Hamburg und Schwäbisch Hall. Jeweils im dritten Spielviertel gelangen schließlich aber auch dabei die entscheidenden Schritte auf dem Weg ins Finale.

Während dies im Saisonverlauf nicht immer sichtbar werden musste, vertrauen die beiden Junior-Bowl-Finalisten auf starke Verteidigungen. Von den jeweils fünf Akteuren jeder Seite, die im Sommer beim EM-Turnier in Prag mit der deutschen U19-Nationalmannschaft klare Siege einfuhren, waren die meisten Abwehrspieler. Düsseldorfs Nationalmannschafts-Quarterback Bennet Varro und Berlins Spielmacher Sebastian Schulz im Zusammenspiel mit den beiden Nationalmannschafts-Receivern Tyler Foster und Moritz Jasperbrinkmann werden sich gehörig ins Zeug legen müssen, um im Finale Akzente setzen zu können. Gut möglich, dass es im 40. deutschen Junioren-Endspiel ansonsten heißt: Defense wins Championships…