5er DFFL Flag Bowl in Odelzhausen

Am Samstag, den 17.09.2022 findet in Odelzhausen der 5er DFFL Bowl statt.

Dort werden die besten acht Mannschaften um den Titel des deutschen Meisters im 5er Flag kämpfen. Odelzhausen liegt zwischen München und Augsburg und ist verkehrstechnisch sehr gut erreichbar. Die Sportanlage ist ideal, sogar die U19 Mannschaften von Bayern München und 1860 München haben dort bereits Spiele ausgetragen. Das bestätigt auch der Ligaobmann der 5er DFFL Max Keneder: „Wir bedanken uns bei den Organisatoren der Red Dragons für die Initiative, den DFFL Bowl in Odelzhausen austragen zu können. Wir werden dort perfekte Bedingungen vorfinden. Das Turnier wird auf zwei Feldern und im Stadion ausgetragen, für die Teams und Schiedsrichter stehen 12 moderne Kabinen zur Verfügung“.

Neben einen umfangreichen Rahmenprogramm mit Moderation und Musik wartet auch eine Bar auf die Fans und Spieler zur gemeinsamen Meisterfeier. Alle Finalspiele werden live auf sportdeutschland.tv übertragen, ebenso ausgewählte Begegnungen der Vorrunde. An beiden Spieltagen können die Fans alle Spiele auch im DFFL-Liveticker verfolgen. Damit sind sie jederzeit immer aktuell über den jeweiligen Stand des Turniers informiert.

Insgesamt 52 Teams sind in diesem Jahr bei zahlreichen Turnieren angetreten, die Sieger der vier Divisionen Nord-Ost, West, Süd-West und Süd-Ost sowie die vier Besten der Gesamtwertung werden an diesem Turnier in Odelzhausen teilnehmen. Sieben Teilnehmer stehen bereits fest:

Walldorf Wanderers

Kelkheim Lizzards

Augsburg Lions

Badener Greifs

Mainz Legionaries

Lübeck Flag Cougars

Lichtenberg Lions

Um den achten freien Platz kämpfen im Fernduell noch die Munich Spatzen und Baltic Blue Stars auf den kommenden Turnieren. Der 5er DFFL Bowl wird in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen, die jeweils zwei Gruppenbesten treffen dann in den beiden Halbfinalbegegnungen aufeinander. Die anderen Teams ermitteln in Platzierungsspielen die endgültige Reihenfolge, welche dann in die Jahresstatistik mit einfließt.

Die Zuschauer können sich auf ein hochkarätig besetztes Turnier mit den besten 5er Flag Teams Deutschlands in einem schönen Stadion freuen. Also auf geht’s, am 17. September 2022 nach Odelzhausen.