Neue Struktur und Logos für DFFL

Wie bereits angekündigt haben die Flag Football Verantwortlichen des AFVD um das Führungstrio Max Keneder (Ligaleitung) Torsten Grom (Nationalmannschaften) und Chris Kämpfe (Aus – und Weiterbildung) eine neue Flag Footballstruktur erarbeitet.

Die 5erDFFL wird zukünftig als DFFL in eine 1. Liga mit den besten 16 Flag Teams und eine 2. Liga mit über 35 Teams aufgeteilt. Die 16 Teams der 1. Liga spielen in vier Gruppen mit jeweils vier Teams um die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft 2023. Dafür qualifizieren sich die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe.

Die Ligenteinteilung der DFFL:

Nord-Ost:

Lichtenberg Lions, Lübeck Flag Cougars, Baltic Blue Stars Rostock, Red Flags Magdeburg

Süd-Ost:

Munich Spatzen, Augsburg Lions, Würzburg Wombats, Munich Sparrows

Süd-West:

Walldorf Wanderers, Kelkheim Lizzards, Badener Greifs, Stuttgart Scorpions

West:

Mainz Legionaries, Duisburg Dockers, Trier Bieber, Mühlheim Shamrocks

Für die DFFL2 laufen aktuell noch die Planungen der Ligaorganisation gemeinsam mit den Teams, nach welchem Spielmodus die Saison 2023 ausgetragen wird. Fest steht bereits die Auf – und Abstiegsregelung. Die beiden besten Teams der jeweiligen Division in der zweiten Liga spielen gegen das Team auf dem vierten Platz der ersten Liga eine round robin um den Platz in der 1. Liga.

Die Ligen werden von folgenden Personen geleitet:

DFFL

Ligaobmann DFFL West & Nord-Ost: Fabian Pawlowski

Ligaobmann DFFL Süd-West & Süd-Ost: Nils Just

DFFL2

Ligaobfrau DFFL 2 Nord-Ost: Janina Magel

Ligaobmann DFFL 2 West: Dennis Fuchs

Ligaobmann DFFL 2 Süd-West & Süd-Ost: Marcel Bösinger

Keneder sieht in der neuen Struktur zahlreiche Vorteile für die Teams und die Entwicklung des Flag Footballs generell: „Bislang waren die Leitungsunterscheide bei den Turnieren teilweise sehr deutlich. Durch die neue Struktur haben neue Teams mehr gleichwertige Gegner und mehr Motivation durch mögliche Siege. Und in der 1. Liga als zukünftige Leistungsliga werden die Teams auf höherem Wettbewerbsniveau stärker gefordert, was dann auch der Nationalmannschaft zugutekommt. Durch die Punktspiele in der neuen Ligastruktur ergibt sich dann auch eine objektivere Vergleichbarkeit der einzelnen Teams. „

Im Zuge der neuen Struktur präsentiert der AFVD für seine drei Flag Football Ligen gleichzeitig auch die neuen Logos. Diese sind in Anlehnung an das neue Logo der GFL gestaltet und verbinden optisch alle drei Flag Ligen des AFVD miteinander. Die einzelnen Ligen werden durch die Farbgebung und die entsprechenden Zahlen differenziert.

Diese neue Ausrichtung des Flag Footballs im AFVD kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn auch international ist Flag Football auf dem Vormarsch. Die NFL und der internationale Verband IFAF haben verschiedene Aktivitäten gestartet und eine Gruppe Vision 28 gegründet. Das große Ziel dieser Gruppe ist Flag Football als Sportart bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles präsentieren zu können. Ganz aktuell hat die NFL und IFAF prominente globale Flag Football Botschafter bekanntgegeben. Darunter sind aktive NFL Spieler wie Russel Wilson (Denver Broncos) und Cooper Kupp (Los Angeles Rams). Kupp bringt es dann auch treffend auf den Punkt: „Flag Football ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten mit großer Anziehungskraft auf ein jüngeres Publikum“.