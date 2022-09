Spielplan für DFFL Finaltag 2022 steht

Die acht besten 5er Flag Teams werden am Samstag, den 17.09.2022 in Odelzhausen um die deutsche Meisterschaft 2022 kämpfen.

Als letztes Team konnte sich der Finalteilnehmer der letzten beiden Meisterschaften, die Munich Spatzen qualifizieren. Zweimal unterlagen sie den Walldorf Wanderers, welche ihren sechsten Titel in Folge in Odelzhausen gewinnen möchten. Die acht Teams spielen in der Hauptrunde in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams, die jeweils beiden Bestplatzierten spielen dann überkreuz die Halbfinale, um die beiden Finalteilnehmer zu ermitteln. In Platzierungsspielen werden die weiteren Plätze ermittelt.

Gruppe 1:

Mainz Legionaries Augsburg Lions Kelkheim Lizzards Munich Spatzen

Gruppe 2:

Lichtenberg Lions Walldorf Wanderers Lübeck Flag Cougars Badener Greifs

Die Zuschauer erwartet an diesen Finaltag ein volles Flag Football Programm mit insgesamt 18 Spielen, welche teilweise parallel auf drei Plätzen ausgetragen werden. Um 10.00 Uhr beginnen die ersten Spiele, das Finale ist für 17:20 Uhr geplant. Alle Finalspiele und ausgewählte Vorrundenspiele werden auf https://sportdeutschland.tv/afvd übertragen, der jeweilige Stand aller Spiele kann auch im https://www.5erdffl.de/liveticker/ verfolgt werden.

Das Interesse an Flag Football wird international und auch in Deutschland immer größer. Das zeigt sich auch am spürbar gestiegenen Medieninteresse an dieser Meisterschaft. So haben bereits Medien wie Merkur.de über das Event berichtet und auch München.tv wird einen Vor – und Nachbericht machen.

Die Veranstalter von den Red Dragons Odelzhausen haben ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, wie DFFL Ligaobman Max Keneder ankündigt: „Am Spieltag selbst bzw. danach gibt es für die Zuschauer und Spielenden musikalische Unterhaltung, leckere Wagyuburger vom Grill und pünktlich zum Start des Oktoberfestes: Odelzhauser Helles vom Fass“.

Es ist also alles vorbereitet für das große DFFL Finale in Odelzhausen. Und am Samstagabend wissen wir dann auch, ob die Wanderers ihren sechsten Titel in Folge holen konnten oder ob es einen neuen deutschen Meister geben wird?