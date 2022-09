Walldorf Wanderers sind Deutscher Meister 2022

Walldorf Wanderers gewinnen in einem spannenden DFFL Bowl Finale gegen die Munich Spatzen mit 22:18.

Im Finale des DFFL Bowls 2022 in Odelzhausen standen sich bereits zum dritten Mal die Walldorf Wanderers und Munich Spatzen gegenüber. Für die Wanderers war dies bereits die sechste Finalteilnahme, immer sind sie dann auch als deutscher Meister vom Feld gegangen. So auch in diesem Jahr. Die Spatzen zeigten zu Beginn eine starke Defense – Leistung gegen den Favoriten aus Walldorf und konnten mit 12:0 in Führung gehen. Die Wanderers kamen erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit zu ihrem ersten Touchdown zum 12:8. Mit nur noch fünf Sekunden auf der Uhr erzielten die Spatzen ihren dritten Touchdown zum 18:8 Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit erzielten die Wanderers die ersten Punkte und kamen auf 18:16 heran. In der Folge konnten sie dann mit 22:18 erstmals selbst in Führung gehen, die sie dann auch bis zum Abpfiff nicht mehr hergaben.

Die Wanderers hatten in diesem Jahr wieder eine sehr souveräne Saison mit fünf Turniersiegen gespielt, nur ein Spiel ging verloren, dies war ausgerechnet gegen die Münchner. Diese mussten nach ihrer überraschenden Niederlage an ihrem letzten Spieltag gegen die Kelkheim Lizzards noch um die Finalteilnahme bangen. Sie rutschten nur durch Schützenhilfe der Lichtenberg Lions und deren Sieg gegen die Baltic Blue Stars Rostock am letzten Turniertag als achtes und letztes Team in dieses Finale.

Im ersten Halbfinale besiegten die Spatzen die Badener Greifs mit 21:6. Das andere Halbfinale war ein rein hessisches Duell zwischen den Lizzards und Wanderes, welches die Walldorfer 49:25 gewinnen konnten.

Das Spiel um Platz 3 konnten die Lizzards deutlich mit 54:15 gegen die Greifs gewinnen.

Im Spiel um Platz 5 haben die Mainz Legionaries gegen die Lübeck Flag Cougars 40:32 gewonnen.

Das Löwen – Duell um Platz 7 zwischen den Lichtenberg Lions und Augsburg Lions, konnten die Augsburger mit 51:14 für sich entscheiden.

Abschlusstabelle 1. Walldorf Wanderers 2. Munich Spatzen 3. Kelkheim Lizzards 4. Badener Greifs 5. Mainz Legionaries 6. Lübeck Flag Cougars 7. Augsburg Lions 8. Lichtenberg Lions