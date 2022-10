ERIMA German Bowl XLIII

Der ERIMA German Bowl 2022 steht unter dem Motto: „Battle of the Undefeated“.

Am Samstag, den 8. Oktober 2022 (Kickoff: 18:00 Uhr) stehen sich in Frankfurt im Deutsche Bank Park die Potsdam Royals (Nordmeister) und Schwäbisch Hall Unicorns (Südmeister) gegenüber. Beide Teams haben ihre reguläre Spielzeit mit einer „perfect season“ abgeschlossen und jeweils alle ihre 10 Saisonspiele plus die beiden Playoff Begegnungen gewonnen. Es werden sich in Frankfurt also die beiden besten Teams präsentieren, lasst euch dieses spannende Finale um die deutsche Meisterschaft nicht entgehen.

Einlass ist ab 16:30 Uhr über die Eingänge E1, E3 und E5. Vor dem Stadion wird es wieder das typische Catering mit Burgern, Pommes und Bratwurst geben.

Liga – und German Bowl Sponsor ERIMA wird mit einem Stand vor Ort sein und German Bowl Shirts anbieten. Von ERIMA kommen dann auch die Siegershirts.

Auch dieses Jahr werden wieder die German Mascots mit 14 Maskotchen die kleinen und großen Gäste unterhalten. Zusammen mit diesmal sogar über 300 Cheerleadern aus ganz Deutschland werden sie gemeinsam den Fans ordentlich einheizen.

Für die passende Musik und Moderation sorgt DJ – und FFH Sportmoderator Frank Piroth zusammen mit dem Bowl – erfahrenen Stadionsprecher Holger Weishaupt.

Zu jeder deutschen Meisterschaft gehört auch die Nationalhymne. Dieses Jahr wird Country Sängerin Jill Fisher die Nationalhymne live singen und für Gänsehautmomente sorgen. Jill kommt gerade aus den USA zurück und bringt so das richtige American Football Feeling mit nach Frankfurt. 2021 war sie bei „The Voice of Germany“ zu sehen und diesen Sommer sorgte sie mit ihrem Hit „No No Never“ für Furore bei Funk und Fernsehen.

Begleitet wird sie von der Stadtkapelle Karben e.V, welche 2019 Gewinner des hessischen Orchesterwettbewerbs wurde. Sie hatten bereits Auftritte im großen HR-Sendesaal, welche auch im Radio übertragen wurden. Das Orchester wird mit über 100 MusikerInnen in Frankfurt aufspielen und ist mit der Nationalhymne durch viele internationale Auftritt bestens vertraut.

Für noch mehr Musik und Unterhaltung vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sorgen X10derness. Die 7köpfige Band rockt bereits seit über 20 Jahren Hessen und wird mit ihren Songs aus den 50igern bis 90igern auch den German Bowl rocken.

Als zusätzliches Highlight werden das deutsche Drillteam vom Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung und das Drillteam der 1. Gardekompanie des österreichischen Bundesheers ihr Können präsentieren.

Sichert euch jetzt eure Tickets und feiert mit uns gemeinsam den ERIMA German Bowl XLIII

https://www.ticketmaster.de/event/sharkwater-german-bowl-xliii-tickets/442459