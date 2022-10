13 Schiedsrichter für ERIMA German Bowl nominiert

13 Schiedsrichter wurden für das Finale um die Deutsche Meisterschaft im American Football nominiert. Hauptschiedsrichter wird Karsten Pruin aus Kiel sein und gemeinsam mit sieben anderen Schiedsrichtern auf dem Feld, weiteren fünf zur Unterstützung an der Seitenlinie sowie den Assistenten der Chain Crew dafür sorgen, dass der neue Titelträger im fairen Wettstreit ermittelt wird.

Die Auswahl für das große Finale des deutschen American Footballs wird jedes Jahr von der zuständigen Kommission nach Kriterien vorgenommen, die vor allem die Leistungen der laufenden Saison in der ERIMA GFL berücksichtigen, allerdings ebenso auf eine über Jahre in vergangenen Spielzeiten unter Beweis gestellte Routine abstellen. German Bowls sind häufig dramatisch, und es benötigt kühle Köpfe, um Spieler und Coaches mit abgeklärter Gelassenheit durch die Partie zu leiten.

Dafür setzen auch die Schiedsrichter auf Teamwork: Neben der achtköpfigen Feld-Crew gibt es eine fünfköpfige „Alternate“-Gruppe. „Das geht da nicht nur um den Ersatz im Falle möglicher Verletzungen“, erläutert Sebastian Barth, GFL Commissioner der Schiedsrichter und Bundesschiedsrichterobmann des AFVD. „Diese fünf übernehmen während des Spieles eigene Aufgaben und entlasten die Crew auf dem Feld. Gerade die Kommunikation an der Seitenlinie mit Coaches oder auch Spielern, die direkte Ansprache durch Schiedsrichter hilft ungemein, einen sauberen Spielfluss zu gewährleisten. Da diese Aufgabe bei German Bowls von der Alternativ-Crew übernommen wird und sich die Schiedsrichter auf dem Feld ganz auf das eigentliche Geschehen im Spiel konzentrieren können, können wir beim German Bowl für einen ziemlich unterbrechungsfreien Spielfluss sorgen.“

Internationale Erfahrung bringen die meisten der Schiedsrichter auch mit, aktuell vor allem die beiden Frauen im Team. Linesma’am Cornelia Angermeier war kürzlich bei der Frauen-WM in Finnland im Einsatz, Alternate Backjudge Danica Barth bei früheren WMs. Ungezählte Einsätze in der ERIMA GFL sorgen ohnehin bei allen Nominierten dafür, dass sie bestens für die Aufgabe gerüstet sind und in der Regel auch alle beteiligten Spieler und Coaches kennen – egal welche beiden Teams am Ende auf dem Frankfurter Rasen die sportliche Hauptrolle übernehmen werden.

Schiedsrichter für den ERIMA German Bowl XLIII:

Referee: Karsten Pruin

Umpire: Christian Henrich

Centerjudge: Kevin Witt

Linesman: Cornelia Angermeier

Linejudge: Dennis Forst

Backjudge: Sebastian Berndt

Sidejudge: Mehran Maghsudi-Hamann

Fieldjudge: Tino Hintze

Alternate Referee: Dirk Schrader

Alternate Umpire: Rüdiger Kahl

Alternate Short Wing: Thomas Korsten

Alternate Backjudge: Danica Barth

Alternate Deep Wing: David Duddeck