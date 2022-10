Flag Football bei Muenchen.tv.

Max Keneder, DFFL Direktor Ligen, Schulsport & Medienpräsents und Lynn Hoffer, Teammanagerin der Munich Spatzen waren am Montag zu Gast bei Muenchen.tv.

Flag Football boomt und so war es für Hoffer eine gute Gelegenheit, Flag Football generell und die Unterschiede gegenüber dem Tackle Football zu erläutern. Außerdem ging sie speziell auf das 5er Flag ein, welches international und auch in Deutschland immer populärer wird.

Gezeigt wurden Ausschnitte vom DFFL Bowl und vom Champions Bowl, bei beiden hatten die Munich Spatzen erfolgreich teilgenommen. Im DFFL Bowl verloren die Spatzen erst in der Schlussphase denkbar knapp das Finale gegen die Walldorf Wanderers. Beim Champions Bowl ging es ihnen ähnlich, da verloren sie das Spiel gegen die Valencia Firebats ebenfalls erst knapp in der Schlussphase. Aber immerhin können die Münchner auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und zählen zu den Top 4 Teams in Europa, wie der Moderator betonte.

Keneder freute sich über die gestiegene Präsenz des Flag Footballs in der Öffentlichkeit und die Unterstützung des Verbandes. Zukünftig werden sich die Vereine noch stärker um Sponsorings kümmern müssen, für die weitere Entwicklung wären auch externe Coaches denkbar.

Hier könnt ihr euch die Sendung noch einmal anschauen:

https://www.muenchen.tv/mediathek/video/sport-arena-vom-24-10-2022/