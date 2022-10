Die Einteilung der GFL Juniors für die Saison 2023 steht

In der Saison 2023 werden 20 Teams um die Jugendmeisterschaft im American Football, den Junior Bowl, spielen. Das sind vier Mannschaften mehr als in der abgelaufenen Saison. Können die Düsseldorf Panther als amtierender Jugendmeister den Titel verteidigen oder wird es einen neuen Meister 2023 geben?

Im Norden und Westen werden die Gruppen mit jeweils sechs Teams vollbesetzt sein, im Süden spielen in den Gruppen Mitte und Süd jeweils vier Teams. Daher werden zwischen den Gruppen Mitte und Süd Interconference Spiele wie in der GFL ausgetragen, so dass auch diese Teams auf die entsprechende Anzahl an Spielen kommen werden.

In der Gruppe Nord sind die Jugendteams des GFL Rekordmeisters New Yorker Lions Braunschweig und des aktuellen Vizemeisters Potsdam Royals neu dabei. Im Westen sind die Paderborn Dolphins und Troisdorf Jets ebenfalls neu dabei. Einen Wechsel gibt es in der Gruppe Mitte, da lösen die Gießen Golden Dragons die Mainz Golden Eagles ab. Unverändert bleibt die Zusammensetzung in der Gruppe Süd.

Jan Bublitz, Vizepräsident AFVD und Mitglied der Ligakommission begrüßt diese positive Entwicklung: „Durch die gestiegene Anzahl an Spielen in den Gruppen Süd, Mitte und West wird die Saison 2023 in der GFLJ an den gewohnten Umfang einer Leistungs- Liga angepasst. Durch die größere Ausdehnung des Spielbetriebs wird die Attraktivität der GFLJ weiter gesteigert.“

Die Teams der GFL Juniors Saison 2023:

Gruppe Nord:

Berlin Adler

Braunschweig Lions Junior

Dresden Monarchs

Hamburg Young Huskies

Lübeck Cougars

Potsdam Royals

Gruppe West:

Cologne Crocodiles

Cologne Falcons

Düsseldorf Panther

Düsseldorf Typhoons

Paderborn Dolphins

Troisdorf Jets

Gruppe Mitte:

Bad Homburg Sentinels

Gießen Golden Dragons

Saarland Hurricanes

Wiesbaden Phantoms

Gruppe Süd:

Fürsty Razorbacks

Munich Cowboys

Schwäbisch Hall Unicorns

Stuttgart Scorpions