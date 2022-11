Green Machine gewinnt Jugendländerturnier in Mannheim

Am Wochenende trafen sich die sechs besten Landeauswahlen zum traditionellen Jugendländerturnier in Mannheim.

Jedes Bundesland hatte die besten 50 Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 für die ihr U18 Auswahlmannschaften zusammengestellt. Am Ende gewann der Titelverteidiger und Favorit Green Machine aus Nordrhein-Westfalen gegen den Mitfavoriten Lions aus Baden-Würtemberg mit 10:3.

Die Green Machine Auswahl gehört seit Jahren zu den Top Teams bei diesem Jugendländerturnier, zur umfangreichen Vorbereitung gehörte dieses Jahr auch wieder ein Trainingscamp in Kroatien. NRW Headcoach Sascha Krotil führt diesen Erfolg auch auf die gute Jugendarbeit der NRW Vereine zurück: „Man sieht, dass die NRW-Vereine insgesamt eine hervorragende Jugendarbeit leisten und tolle, talentierte Spieler zur Auswahlmannschaft entsenden. Wir gratulieren allen 50 Athleten zu diesem Titel und hoffen, dass die Jungs diesen positiven Schwung auch mit in ihre Teams nehmen.“

Das Spiel um Platz drei gewannen die Bayern Warriors gegen Ham – Jam aus Hamburg 19:14. Beim Spiel um Platz fünf besiegten die Niedersachsen Mustangs die Hessen Pride mit 14:0 und schickten die Hessen damit wieder in die B-Gruppe. Die Hessenauswahl zeigte in der Defense eine sehr gute Leistung, welche auch die Punkte für die Hessen erzielte. Sportdirektor Christian Freund zeigt sich trotz dem Abstieg zuversichtlich: „Wir haben gezeigt, dass wir in der A-Gruppe durchaus mitspielen können. Mit einem bisschen mehr Glück hier und da wäre auch eine deutlich bessere Platzierung möglich gewesen. Die Konkurrenz ist stark und ausgeglichen. Wir werden 2023 wieder zurückkommen.“

Die Mannheim Bandits sorgten als Veranstalter für ein sehr gut organisiertes Turnier und die Teams boten teilweise sehr spannende Spiele auf hohem Niveau. Das bestätigt auch DAZN und GFL – Kommentator Christian Schimmel, der zusammen mit seinem Kollegen Andreas Renner die Spiele im Livestream kommentierte: „Das war ein tolles Wochenende in Mannheim. Danke an die Mannheim Bandits für die gute Organisation und an die Mannschaften für intensive Spiele. Es hat uns viel Spaß gemacht, diese zu kommentieren“