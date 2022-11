Als besonderer Gast erschien am Sonntag der ehemalige NFL Star Markus Kuhn beim Jugendländerturnier in Mannheim. Neben zahlreichen Gesprächen mit den Fans erfüllte er geduldig alle Fotowünsche und übernahm den Coin Toss und die Pokalübergabe.

Der gebürtige Mannheimer spielte damals ebenfalls in der BaWü Jugend und war Kapitän der Lions und Tigerducks. In der GFL spielte er für die Weinheim Longhorns und wurde viermal in das GFL ALL STAR Team berufen. Nach seiner College Zeit bei der North Carolina State University wurde Kuhn 2012 in der siebten Draft Runde von den New York Giants gedraftet. 2014 erzielte er als Defensive Tackle sogar einen Touchdown, dies war sogleich der erste NFL Touchdown eines deutschen Spielers. Nach der Saison 2015 wechselte Kuhn zu den New England Patriots und gab dann sein Karriereende bekannt.

Im TV ist er als Kommentator der NFL Spiele und des Super Bowls bekannt. Aktuell ist Kuhn für die NFL auch als Botschafter des Flag Football Programmes in Deutschland aktiv. So war er zusammen mit seinem ehemaligen NFL- Kollegen Sebastian Vollmer und den Cheerleadern der New England Patriots im September in Düsseldorf bei einer großen Fan – Aktion mit einem Flag-Footballcamp für Schülerinnen und Schüler. Da war es für Kuhn selbstverständlich, dass er sehr gerne zurück zu seinen Wurzeln kehrte und das Turnier in seiner Heimat besuchte. Vor dem Turnier motivierte Kuhn die BaWü Lions mit einer Videobotschaft. Diese spielten dann auch ein gutes Turnier und mussten sich erst im Finale nur knapp 3:10 Green Machine aus Nordrhein-Westfalen geschlagen geben.

Nicht nur die aktuellen Spieler und Trainer haben sich sehr über diesen prominenten Besuch gefreut, sondern auch die ganzen „alten“ Recken unterhielten sich mit Kuhn gerne nicht nur über die alten Zeiten und wollten ein Erinnerungsfoto.

Dieser prominente Besuch war dann auch die berühmte Kirsche auf der Torte eines erfolgreichen Wochenendes in Mannheim. Markus Würtele, Präsident des American Football und Cheerleading Verbandes Baden-Württemberg e. V. freute sich über diesen Besuch und dankte den Veranstaltern und Mitwirkenden: „Ich bin sehr stolz, dass wir mit dem Verein Mannheim Bandits einen tollen Ausrichter des Turniers in diesem Jahr aus unserem Landesverband hatten. Die Organisation war sensationell, wir hatten zusätzlich noch bestes Wetter und alle Teilnehmer hatten ein tolles Wochenende.“ Würtele traf bei diesem Turnier auch seine alte Bekannte Uschi Walz wieder. Als Würtele selbst noch in der BaWü Auswahl spielte sorgte sie für die Betreuung des Jugendteams. Die Zeit vergeht doch die Begeisterung für American Football bleibt.

Auf dem Foto ist Markus Würtele, Uschi Walz und Markus Kuhn.

Foto von Erik Jessie