Highlights der Flag Damen beim NFL Munich Game

Wie bereits berichtet konnten die Damen der deutschen Flag Nationalmannschaft am 13.11.2022 beim NFL Munich Game in der Halbzeitpause ihren Sport präsentieren. Dazu gibt es jetzt ein Video mit vielen tollen Highlights, einen Zusammenschnitt gab es auch im US-TV.

Deutschlands Quarterback Mona Stevens zeigte viele tolle Würfe, Saskia Macharia gelang gleich zu Beginn eine Interception, Dana Rebar warf den ersten Touchdown auf Greta Spies. Kyra Fischer beeindruckte mit ihren eleganten Läufen und Anja Pietryga sorgte mit ihrer Touchdown-Celebration für ein weiteres Highlight. Den Schlusspunkt setzte Ellen Riess mit ihrem Touchdown. Deren folgender Heiratsantrag an Mitspielerin Anja Treiber war dann ebenfalls erfolgreich.

Quarterback Stevens war nach dem Spiel noch ganz begeistert: „Von den 69.000 Zuschauern in München waren bestimmt noch 55.000 in der Halbzeitpause im Stadion und haben uns zugschaut. Beim Einlauf kamen Tom Brady und andere Buccaneers Spieler direkt an uns vorbei, das war schon ein ganz besonderer Moment. Ich freue mich, dass wir alle einige schöne Spielzüge zeigen und die Fans für Flag Football begeistern konnten.“ Stevens gehört zum Kreis der internationalen NFL Flag Ambassadors mit NFL Stars wie Jalen Hurts, Dak Prescott, Lamar Jackson und Amon-Ra St. Brown. Das große Ziel ist die Teilnahme von Flag-Football bei den Olympischen Spielen 1928 in Los Angeles und dafür war diese Präsentation unter den Augen von NFL und IOC Funktionären ein wichtiger Baustein.

Eingefädelt hatte das Ganze AFVD Geschäftsführer Michael Schwarzer und Torsten Grom, Direktor Nationalmannschaften zusammen mit Tobias Steinfort von NFL Germany; „Wir sind in Deutschland mit den 5er und 9er Flag Ligen, der Damen – und Herrennationalmannschaft und den Jugend – Sichtungstrainings mittlerweile gut aufgestellt. In diesem Jahr wurden erstmals U10 – Flag – Meisterschaften ausgespielt, Flag Football boomt. Ich danke Tobias und Afia Law (NFL Head of Community and Grassroots Development) für diese einmalige Gelegenheit.“

Da die NFL dieses Flag -Spiel erst sehr spät öffentlich bekannt gab galt im Vorfeld höchste Geheimhaltungsstufe. Selbst Headcoach Jona Winkel wusste anfangs nicht, worum es ging: „Ich hatte den Auftrag vom Verband, aus unserem aktuellen 20er Kader der Nationalmannschaft 12 Spielerinnen auszuwählen, welche den aktuellen World Games Kader bilden würden. Und diesen für eine Maßnahme an diesem Wochenende bereitzuhalten. Das war dann eine Riesenüberraschung für uns alle, als wir erfahren hatten, worum es wirklich ging. Das wird für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unseren Sport auf dieser riesigen Bühne präsentieren durften.„

Und Stevens blickt bereits voraus: „Um bei der Olympiade 2028 dabei sein zu können, müssten wir bei der WM 2026 unter die ersten Acht kommen. Flag Football bei Olympia 2028 in Los Angeles spielen zu dürfen wäre dann schon ein Lebenstraum und die absolute Krönung meiner sportlichen Karriere“