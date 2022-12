Bundesverdienstkreuz für Heike Haslbeck

Am vergangenen Wochenende gab es für ein Präsidiumsmitglied des AFVBy eine ganz besondere Auszeichnung. Heike Haslbeck erhielt in Landshut das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, für ihr Engagement im American Football und Cheerleading in Deutschland.

Bereits 1984 hat Frau Heike Haslbeck im American Football im Verein in Straubing begonnen und hat dann 1993 ehrenamtlich als Vizepräsidentin im American Football Verband Bayern angefangen.

1991 hat sie die Cheerleader Abteilung im American Football Verband Bayern mit aufgebaut. Sie wurde als Cheerleader Präsidentin im AFVBy gewählt und amtierte auch im Deutschen Verband als Cheerleader Präsidentin. Seit 2016 obliegt ihr der Titel Ehrenpräsidentin. Cheerleading als vollwertige und komplett eigenständige Sportart zu etablieren erreichte sie im Dezember 2017 mit der Bildung eines eigenen Cheerleader Fachverbands, welcher im DOSB als eigene Sportart mit eigenem Fachverband anerkannt wurde.

Im American Football Verband Bayern ist sie als korrekte und fleißige Schatzmeisterin bekannt, die ihr Wissen in dem Bereich stetig erweiterte, was schließlich in ihrer Wahl zur Vizepräsidentin Finanzen gipfelte und sie auch hier kontinuierlich im Sinne der Vereine erfolgreich aktiv ist.

Auch ihr Engagement in der Jugendauswahl, wo sie sich seit vielen Jahren um die Organisation kümmert und auch bei jedem Camp und Turnier dabei ist, zeigt ihre Leidenschaft für den Football in Bayern.

Der American Football Verband Deutschland und seine Landesverbände wissen um die besondere Bedeutung von Heike Haslbeck und sind ihr für ihren außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz und ihr Engagement sehr dankbar!