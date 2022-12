Mehrfacher Europameister wird Headcoach der U19 Nationalmannschaft

Mit Philipp Stursberg konnte der AFVD einen sehr erfolgreichen Spieler und Trainer als neuen Headcoach für die deutsche U19 Nationalmannschaft verpflichten.

Stursberg ist ein sehr klangvoller Name in der American Footballszene. Als Spieler wurde er mit der Jugend 1998 und mit den Herren 2010 und 2014 Europameister. Von 1995 bis 2014 stand Stursberg fast 20 Jahre lang als Linebacker und in der Defensive Line auf dem Feld. Neben seinen Einsätzen für die Nationalmannschaft spielte er für Teams in der GFL und GFL2 und 2005 für die Hamburg Sea Devils in der NFL-Europe.

Parallel zu seiner Spieler – Karriere ist Stursberg seit 2003 auch als Coach aktiv. Auch hier gehören U19, GFL, GFL2, Landesauswahlen und die Jugend Nationalmannschaft zu seinen Stationen. In der Ausbildung und Prüfungskommission für die A, B und C-Lizenzen ist er ebenso aktiv, mehr Erfahrung kann man sich für solch eine Position daher kaum vorstellen. Dies sieht auch Andreas Kegelmann so, der im neuen AFVD- Präsidium als Vizepräsident unter anderem auch für die Nationalmannschaften verantwortlich ist: „Zuerst möchte ich mich bei Jean Marc Tappy für sein langjähriges Engagement für die Nationalmannschaften bedanken und ihm alles Gute für seine Zukunft wünschen. Mit Philipp Stursberg haben wir jetzt eine Idealbesetzung für die Jugendnationalmannschaft, der als Spieler, Trainer und Ausbilder Erfahrungen aus allen Bereichen mitbringt. Jetzt haben wir einen echten sportlichen Verantwortlichen ausschließlich für die U19 Nationalmannschaft, welcher aus dem Trainerpool der Nationalmannschaft kommt. Zusätzlich werden wir demnächst noch einen Sportdirektor für die U19 vorstellen und wir drei wollen dann gemeinsam mit der Staff und den Spielern die Jugend Nationalmannschaft wieder unter den Top-Teams Europas platzieren.“

Stursberg geht mit viel Elan an die neue Aufgabe: „Ich bin für die Arbeit, die bisher geleistet wurde, sehr dankbar und bin mir der Bedeutung dieser Position sehr bewusst. Für die Jungs und für mich ist es eine große Chance, uns neu und besser für unser großes Ziel aufzustellen, wieder zur europäischen Spitze zu gehören. Dafür werden wir jetzt eine schlagkräftige Coaching Staff aufbauen, welche aus einem Mix aus erfahrenen Trainern der aktuellen Staff und fachkompetenten und engagierten neuen Coaches bestehen wird. Langfristig planen wir stetige Verbesserungen des jährlichen Sichtungsprozesses durch stärker Einbindung der Landesjugendauswahlen. Da sind viele gute Coaches sehr engagiert und wir haben hier jetzt die Chance gemeinsam neue Strukturen zu bilden.“

Die erste Bewährungsprobe für Stursberg und die U19 Jugendnationalmannschaft ist dann am Osterwochenende, wenn das Länderspiel gegen Frankreich ansteht. Das zweite internationale Spiel der Jugend-Nationalmannschaft ist ebenfalls bereits geplant und wird am zweiten Septemberwochenende 2023 stattfinden.