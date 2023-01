Kaum war die News online gestellt, dass der AFVD um Unterstützung aus der Football-Community für die U19 Nationalmannschaft bittet, ist der Verband förmlich überrannt worden. Das neue Präsidium sowie das Team um Jürgen Siebmanns ist unendlich dankbar für diese Solidarität für den Nachwuchs. Neben vielen Spenden aus der gesamten Football-Community, egal ob Mitglieder oder Fans der AFVD-Vereine und Verbände, der GFL, der NFL oder US-Colleges, der ELF oder Cheerleading aus Deutschland oder dem Ausland, es ist alles dabei. Dazu einige Großspender. In der ersten Woche kamen somit fast 12.000.- EUR zusammen!

„Das ist unglaublich, wieviel Solidarität wir gerade erfahren. Natürlich war es für das neue Präsidium eine schwierige Entscheidung diesen Weg zu gehen. Insbesondere nachdem wir kurz zuvor die desolate finanzielle Lage des Verbandes kommunizieren mussten,“ so Andreas Kegelmann, der die Spenden-Aktion ins Leben gerufen hat. „Wir sehen auch an einigen Kommentaren in den Sozialen Medien, dass das Vertrauen in das neue Präsidium noch nicht da ist in dieser kurzen Zeit. Wir können nur erneut versichern, dass die Spenden auf einem separaten Konto zweckgebunden gesammelt werden“, so Kegelmann weiter.

Der Zweck der Spende ist das Spiel gegen Frankreich zu Ostern in Bordeaux. Der AFVD kalkuliert dafür ca. 25.000.- EUR Kosten ein für 65 Personen für ein Vorbereitungscamp sowie die Busfahrt nach Südfrankreich inklusive Übernachtungen sowie Verpflegung und Nebenkosten. Die Organisation gestaltet sich als Herausforderung, da zu Ostern bereits viele Unterkünfte ausgebucht sind. „Sollte trotzdem Geld übrigbleiben, wird dies für weitere Maßnahmen der Natio eingesetzt“, bestätig Vize-Präsident Markus Würtele, selbst ehemaliger Junioren Nationalspieler.

„Der gesamte AFVD mit seinen Landesverbänden und Vereinen bedankt sich jetzt schon für die Spenden und wünscht sich für die U19 Nationalmannschaft, dass die Solidaritätswelle weiter anhält“, so Präsident Fuad Merdanovic. Parallel arbeitet das Präsidium weiter mit Hochdruck an der Planung für 2023. Unteranderem wird es noch im Januar ein Kennenlerntermin mit Verantwortlichen der ELF geben.