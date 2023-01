Weitere Coaches für die Damen-Nationalmannschaft gesucht

Neulich haben wir die Ernennung von Damen Headcoach Nicole Manthey bekanntgeben können, sie wird von den beiden bewährten Coordinatoren Matthias Preßler (Mainz Golden Eagles) und Imke Steinmöller (Berlin Kobra Ladies) unterstützt.

Jetzt werden vier weitere Position Coaches und ein Special Teams Coordinator gesucht, die Stellen sind ab sofort ausgeschrieben, die Aufgabenbeschreibungen und gewünschten Qualifikationen sind anbei.

Bewerbungen können per eMail (n.manthey@afvd.de) direkt an Headcoach Manthey geschickt werden, die auch gerne für Fragen zur Verfügung steht: „Wir suchen ambitionierte Coaches, die Lust haben die Entwicklung unserer Spielerinnen voranzubringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob bisher Damen – oder Herrenteams gecoacht wurden. Coaches, welche bislang nur Männer oder männliche Jugend trainiert haben, sind uns ebenfalls sehr willkommen. Gerne beantworte ich dazu auch vorab mögliche Fragen.“

Manthey hofft die offenen Stellen kurzfristig besetzen zu können, denn es laufen bereits die Planungen für zwei offene Tryouts, eines im Norden und eines im Süden. Daraus werden die Teilnehmerinnen für zwei Camps ausgewählt, welche vor dem ersten EM-Spiel gegen Großbritannien stattfinden werden. Das Länderspiel wird am 27./28. Mai 2023 in Deutschland stattfinden, der Spielort wird noch bekanntgegeben. Für Juli und August 2023 sind dann zwei weitere Camps geplant, bevor der Kader am letzten Augustwochenende zum zweiten EM-Spiel nach Spanien reist.

Wer als Coach dabei sein will und die deutsche Damen-Nationalmannschaft unterstützen möchte sollte sich daher schnellstmöglich bewerben: n.manthey@afvd.de.

Bewerbungsschluss ist bereits am 31.Januar 2023.