Shuan Fatah wird Headcoach der Herren Nationalmannschaft

Mit der Verpflichtung dieses international renommierten Trainers setzt der AFVD ein starkes Zeichen und unterstreicht eindrucksvoll seine Bestrebungen, Vereins – und Verbandsfootball in Deutschland wieder nach vorne zu bringen.

Für Shuan Fatah schließt sich damit bereits zum zweiten Mal ein Kreis seiner beeindruckenden Karriere. Er begann 1991 bei den Berlin Adlern in der GFL, für die er auch aktuell wieder tätig ist. Und er war bereits 1994 als Coach für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft und 2000 für die Herren -Nationalmannschaft aktiv und hat jetzt die höchste Coaching Funktion im AFVD inne.

Mit Nationalmannschaften kennt sich Fatah bestens aus, von 2015 bis 2019 war er auch Headcoach der Nationalmannschaft Österreichs. Dazu kamen weitere Trainerstationen bei der NFL Europa, der NCAA, in der GFL und AFL. Zusätzlich war er für NFL International als Manager of Football Development Germany tätig. In seiner beeindruckenden Gesamtstatistik stehen 162 Siege bei nur 39 Niederlagen und einem Unentschieden. Zweimal wurde er zum AFL Coach of the Year gewählt und einmal zum GFL Coach of the Year. Außerdem gehört er zur TD Europe Hall of Fame.

In seiner bisherigen Karriere konnte Fatah bereits 25 Titel gewinnen, diese Liste dürfte in Europa einmalig sein: 4 x World Bowl, 6 x German Bowl, 5 x Austrian Bowl, 2 x Eurobowl, 3 x CEFL Champion, 1 x Superfinal Champion, 1 x ECTC Final Champion, 1 x Global Junior Champion, 1 x German Junior Bowl Champion und 1 x Austrian Junior Bowl Champion.

Da ist es kein Wunder, das Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD sehr zufrieden mit dieser Verpflichtung ist: „Der AFVD ist wieder sexy und viele die in Vergangenheit eher auf Abstand gegangen sind möchten sich jetzt wieder in den Dienst des Sports stellen. Die Zusage von Shuan Fatah ist das beste Beispiel dafür. Er war unser absoluter Wunschkandidat für diesen Posten. Wir konnten ihn auch mit unserem Gesamtkonzept überzeugen, das den Jugendspielern über die Vereine und die Jugendnationalmannschaft den Weg in die Herren Nationalmannschaft aufzeigen wird.“

Der neue Headcoach Shuan Fatah hat große Ziele und möchte den „schlafenden Riesen“ wecken: „Ich bin sehr glücklich und stolz darauf, die Möglichkeit zu bekommen Head Coach der Deutschen Football Nationalmannschaft zu sein. Ich denke der Zeitpunkt ist gekommen, um den schlafenden Riesen zu wecken, und nach vielen Jahren der Ungewissheit wieder aktiv am Geschehen innerhalb der internationalen Footballgemeinschaft teilzunehmen. Mir ist die Wichtigkeit dieser Position, und die Tragweite dieser Aufgabe bewusst, jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, unseren Sport, und damit auch unser Aushängeschild, die Nationalmannschaft, wieder an erster Stelle der Prioritätenliste zu setzen. Daran möchte ich aktiv mitwirken, und ein Signal setzen, dass eine neue Ära im AFVD und dem deutschen Football begonnen hat. Wir werden hart dafür arbeiten, dass alle Footballfans in Deutschland stolz auf diese Mannschaft sein können.“

Der Präsident Fuad Merdanovic: „Das Gespräch mit Shuan war sehr emotional. Man hat sofort gespürt, welche Bedeutung diese Berufung für ihn hat. Er ist absolut stolz den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Wir haben ihm und seinem Team die volle Unterstützung zugesagt und betont, dass bei uns der Sport an erster Stelle steht und der Respekt vor der Leistung der Trainer und des Staffs sowie der Spieler uns sehr wichtig ist. Wir wollen mit Shuan einen langfristigen Weg gehen und natürlich auch gerne Erfolge mit ihm feiern.“