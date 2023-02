Letztes Winter Try Out 2023 für die U17 Flag Damen Nationalmannschaft

Mädchen der Jahrgänge 2006 – 2009 sind für das letzte Winter Try Out am Samstag, 18.02.2023 in Kelkheim herzlich eingeladen und können sich jetzt noch anmelden.

Das ist in diesem Winter die letzte Gelegenheit, sich für die neue U17 Mädchen Flag Nationalmannschaft zu qualifizieren. Teilnehmerinnen der Sichtungsmaßnahme im vergangenen Herbst müssen nicht noch einmal teilnehmen. Dieses Winter Try Out wird im Kaderstützpunkt bei den Kelkheim Lizzards stattfinden, Beginn ist um 11:00 Uhr, das Ende ist gegen 15:30 Uhr geplant. So können auch Spielerinnen mit einer längeren Anreise problemlos teilnehmen.

Bei dieser Gelegenheit wird sich auch der neue Headcoach Stefanie Thiele und ihre Coaching Crew erstmals dem Team vorstellen: „Wir erhoffen uns durch dieses Winter Try Out noch mehr Juniorinnen die Chance geben zu können, Teil der ersten U17 Flagfootball Nationalmannschaft zu werden und sich auf internationalem Niveau in ihrer Altersklasse messen zu können.“

Für die Spielerinnen lohnt sich die Teilnahme in Kelkheim besonders, wie Chef de Mission Barbara Puhl verrät: „An diesem Tag findet in Kelkheim auch ein Try Out der Damen Nationalmannschaft mit zahlreichen Spielerinnen statt, die in der Halbzeiteinlage vom NFL Munich Game vor über 50.000 Zuschauern dabei waren. Also eine perfekte Gelegenheit für den Nachwuchs, die „Stars“ einmal persönlich kennenzulernen. Außerdem erhält jede Teilnehmerin ihre persönlichen Combine-Werte auch im Vergleich zu den anderen. Dann wissen auch diejenigen, welche vielleicht noch nicht gleich den Sprung in den Nationalkader schaffen, woran sie noch arbeiten müssen, um zukünftig dabei sein zu können.“

Anmeldelink: https://forms.gle/Hvsxeo2pDffbYWEj7

Weitere Sichtungscamp der Flag Nationalmannschaft (Damen und Herren):

18. – 19.02.2023

Flag Nationalmannschaft Sichtungscamp in Kelkheim (Damen und Herren)

25.02.2023

Flag Nationalmannschaft Sichtungscamp in Hamburg (Damen und Herren)

Anmeldungen für Damen und Herren können ab sofort über dieses Formular erfolgen:

https://forms.gle/QfT1eBQMBACr27kh9