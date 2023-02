Claus Holtz wird Sportdirektor der Herren Nationalmannschaft

Nachdem letzte Woche mit Shuan Fatah der neue Headcoach der deutschen Herren Nationalmannschaft bekanntgegeben wurde, konnte der AFVD jetzt den Posten des Sportdirektors ebenfalls hochkarätig besetzen.

Dass die beiden Fatah und Holtz ein kreatives und konstruktives Duo für die Herren Nationalmannschaft bilden werden, wurde bereits beim ersten Gespräch klar, wie AFVD Vize-Präsident Andreas Kegelmann bestätigt: Claus bringt mit seinem Know how als ehemaliger GFL Präsident und als aktiver LV Präsident alles mit, was die Organisation der Herren Natio benötigt. Bereits beim ersten Meeting von Claus, Shuan und mir merkten wir gleich, dass Claus zu all den organisatorischen Fragen sofort Lösungen und Ideen bereithielt.“

Holtz gehörte zu den Aktiven in der 2005 neu aufgelegten 9er DFFL, der Deutschen Flag Football Liga, und gewann als Spieler in diesem ersten Jahr mit den Braunschweig Lions die deutsche Meisterschaft. Von 2009 bis 2012 war er Präsident der Braunschweig Lions und nahm in dieser Zeit auch eine umfangreiche organisatorische Neustrukturierung vor. In dieser Zeit konnte auch der Sponsor New Yorker als Naming Sponsor ins Boot der Lions geholt werden.

Direkt nach seiner Amtszeit in Braunschweig wurde er Vize-Präsident Sport des Landesverbandes Niedersachsens, dem er seit 2021 als Präsident vorsteht. Zusätzlich fungiert Holtz seit 2017 als Stellvertretender Sprecher Jugend im AFVD.

Für einen Sportdirektor der Nationalmannschaft ist es wichtig, sowohl die Belange der Aktiven, der Vereine und des Verbandes zu kennen und unter einen Helm zu bringen. Aufgrund seiner Erfahrung in allen drei Bereichen ist Holtz die ideale Besetzung. Als Bankfachwirt im Vorruhestand verfügt er über genügend Zeit für diese Tätigkeit und kann auch die wirtschaftlichen Aspekte des Neustarts der Herren Nationalmannschaft im Auge behalten.