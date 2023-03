Jugendländerturnier zurück in Berlin

2023 findet das Jugendländerturnier nach 14 Jahren wieder in Berlin statt

Bundeshauptstadt Berlin. Dort, wo sich bis 2009 zum Abschluss der Saison, die besten Spieler in den Landesauswahlen trafen, wird es wieder ein Jugendländerturnier geben. Der Landesverband Berlin-Brandenburg erhält den Zuschlag, die einzige Veranstaltung von Jugendauswahlen in Deutschland auszurichten.

„Berlin-Brandenburg hat eine überzeugende Bewerbung abgegeben“, so der Bundesjugendsprecher Christian Freund. Es wird wieder ein gemeinsames A- und B-Turnier geben. Gespielt wird am 21./22. Oktober 2023 auf mehreren Feldern auf dem Gelände des Olympiapark Berlin. Die Anmeldeunterlagen gehen den Landesverbänden in den kommenden Tagen zu.

„Wir freuen uns, das Turnier wieder in unserer Hauptstadt ausrichten zu können und möchten den Jugendlichen ein Highlight in ihrer sportlichen Karriere bieten“, freut sich Vizepräsident Sport Cem Herder über die Vergabe in seinen Landesverband.