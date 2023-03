Erfahrener Defense Coordinator wird Linebacker Coach der deutschen Nationalmannschaft

Maik Mauer von den Wolfsburg Blue Wings (Regionalliga) wird Trainer der zweiten Verteidigungsreihe der Herren Nationalmannschaft.

Als Spieler wurde Mauer in den Jahren, der seit 1990 aktiv ist, mit den Braunschweig Lions zweimal deutscher Meister und einmal Norddeutscher Meister, er spielte damals schon bevorzugt Linebacker. Als Trainer begann er 1997 bei den Braunschweig Junior Lions und wechselte von dort 1999 zu den Wolfsburg Blue Wings mit denen er 2002 in die 2. Bundesliga aufstieg. 2003 kehrte Mauer als Defense Assistance Coach und Linebacker Coach zu den Lions in die GFL zurück. In Braunschweig war Mauer mit Unterbrechungen bis 2018 und gewann in dieser Zeit vier German Bowl Titel in Folge und einen Euro Bowl. Seit dieser Zeit lautet sein Motto: “Winning loves preparation“, welches sich mit diesen Erfolgen eindrucksvoll bewiesen hat.

Von 2012 bis 2019 war Mauer als Headcoach für die Länderauswahl des AFCV Niedersachsen verantwortlich, welche in seinem ersten Jahr mit der U17 gleich das Jugendländerturnier 2017 gewinnen konnte.

Seit 2022 ist Mauer als Defense Coordinator wieder bei den Blue Wings in Wolfsburg verantwortlich. Bei der Nationalmannschaft trifft Mauer u.a. auf Sportdirektor Claus Holtz und seine Trainerkollegen Markus Grahn und Gerrit Meister, welche ebenfalls die Lions als Stationen in ihrer Football-Vita stehen haben. Zwei weitere Coaches der Nationalmannschaft mit Braunschweiger Vergangenheit werden wir in den nächsten Tagen noch vorstellen.