VERSTÄRKUNG GESUCHT

Die Aufgaben rund um den AFVD sind vielfältig und eine tägliche Herausforderung. Für die Größe eines Verbands wie unserem Bedarf es vieler fleißiger Hände, um die Organisation auf ein für alle Beteiligten zufriedenstellendes Niveau zu bringen.

Für eine Vielzahl an Aufgaben suchen wir Unterstützung in den folgenden Bereichen:

Manager:in International Transfer Card (Minijob)

Du möchtest wissen, welcher Spieler wohin wechselt? Die GFL ist dir nicht fremd und du bist am besten schon einige Jahre in der GFL aktiv? Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und EDV-Fähigkeiten bringst du als Grundlage mit? Dann komm ins Team und steuere die Internationalen Wechsel der GFL und AFVD.

Zeitaufwand: ca. 20 Stunde im Monat / aus Frist-Gründen müssen diese regelmäßig geleistet werden

Anforderung: selbständiges Arbeiten, Verständnis für Prozessabläufe, Zuverlässigkeit, Verständnis für rechtliche Regelungen (BSO, ITC-Regelungen)

Kommunikation: Social Media und Redaktion (ehrenamtlich)

Du hast Bock auf Social Media und hast ein Gespür für Texte und Layout? Dann unterstütze unsere Kommunikation nach innen und außen. Du wirst unsere Kanäle im Netz steuern und weiter voranbringen.

Bei Interesse an einer der Aufgaben oder bei Fragen schreibt eine Mail an: office@afvd.de