Die Saison der GFL Juniors startet am Samstag in Fürstenfeldbruck

Die Fürsty Razorbacks empfangen am Samstag, den 22.04.2023 die Schwäbisch Hall Unicorns zum Auftakt der Saison 2023 der GFL Juniors. Damit treffen gleich zum Ligastart die beiden Top Teams aus dem Süden aufeinander.

Am darauffolgenden Wochenende 29./30.04.2023 stehen dann gleich neun Begegnungen an. Dann startet auch der Titelverteidiger, die Düsseldorf Panther mit einem Lokalderby gegen die Cologne Falcons in die Saison. Alle Termine und Begegnungen gibt es hier: http://www.gfl-juniors.de/spielplan/

In der Saison 2023 werden 20 Teams um die Jugendmeisterschaft im American Football, den Junior Bowl, spielen. Das sind vier Mannschaften mehr als in der abgelaufenen Saison.

Im Norden und Westen werden die Gruppen mit jeweils sechs Teams besetzt sein, im Süden spielen in den Gruppen Mitte und Süd jeweils vier Teams. Daher werden zwischen den Gruppen Mitte und Süd Interconference Spiele wie in der GFL ausgetragen, so dass auch diese Teams auf die entsprechende Anzahl an Spielen kommen werden.

In der Gruppe Nord sind die Jugendteams des GFL Rekordmeisters New Yorker Lions Braunschweig und des aktuellen Vizemeisters Potsdam Royals neu dabei. Im Westen sind die Paderborn Dolphins und Troisdorf Jets ebenfalls neu dabei. Einen Wechsel gibt es in der Gruppe Mitte, da lösen die Gießen Golden Dragons die Mainz Golden Eagles ab. Unverändert bleibt die Zusammensetzung in der Gruppe Süd.

Die Teams der GFL Juniors Saison 2023:

Alle Infos zur Jugend Bundesliga GFL Juniors hier: http://www.gfl-juniors.de/