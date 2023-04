Neuer Spielplan für die ERIMA GFL

(Frankfurt/Main) Am vergangenen Wochenende hatten die Cologne Crocodiles den Rückzug ihrer Mannschaft aus dem diesjährigen Spielbetrieb der ERIMA GFL verkündet. Der Ligaverbund GFL e. V. musste somit kurzfristig den Spielplan der höchsten deutschen Football-Liga anpassen, was ihm sehr schnell und mit nur wenigen Änderungen gelungen ist.

„Es galt die Auswirkungen des Ausfalls der Cologne Crocodiles so gering wie möglich zu halten und insbesondere die Anzahl der Punktspiele der ERIMA-GFL-Nord-Vereine nicht zu verkleinern“, sagt der im Ligavorstand für den Spielplan zuständige Jörg Dreßler. Sein Ziel war es, die Anwendung der ungeliebten Quotienten-Regel bei unterschiedlich starken Gruppen im Norden und Süden zu vermeiden und gleichzeitig bei den ursprünglich geplanten Crocodiles-Gegnern in der am 20. Mai beginnenden Punktspielrunde kein Spiel ausfallen zu lassen.

Dies ist gelungen, weil die vor zwei Jahren eingeführte Staffeleinteilung nun weitere, Staffel-übergreifende Partien ermöglicht, ohne dass sich dabei eine Begegnung doppelt. So wurden die Spiele der Crocodiles innerhalb der beiden Nord-Staffeln neu zugelost. Die beiden Interconference-Begegnungen gegen die Allgäu Comets und die Straubing Spiders aus der ERIMA-GFL-Süd fielen dabei an die New Yorker Lions Braunschweig, die somit vier IC-Spiele absolvieren werden.

Terminlich ergaben sich für die Vereine einige Veränderungen, die so kurz vor der Saison insbesondere aus Sicht der jeweiligen Heimteams eine besondere Herausforderung darstellten. Am Ende mussten drei Heimspieltermine neu geschaffen werden, was Dank der Bereitschaft und dem pragmatischen Handeln der Paderborn Dolphins, Straubing Spiders und Kiel Baltic Hurricanes auch gelungen ist.

„Die gute Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen beim AFVD, besonders mit dem Ligaobmann Jens Rimbach sowie mit Sportdirektor Florian Langer, war die Grundlage für diese schnelle und sehr gute Lösung“, so Jörg Dreßler. „Den ERIMA-GFL-Vereinen gilt mein besonderer Dank für ihr Verständnis, ihre Mitarbeit an der Lösung und ihre Flexibilität, die sie in dieser Ausnahmesituation gezeigt haben!“

Die alternative Lösung, den in der ERIMA-GFL-Nord frei gewordenen Platz durch einen Nachrücker aus der GFL-2-Nord zu besetzen, hatte sich bereits Anfang der Woche zerschlagen. Alle dafür in Frage kommenden Vereine hatten sich nach kurzer Bedenkzeit dagegen entschieden, diesen sportlichen und organisatorischen Kraftakt so kurz vor Saisonstart anzugehen. „Das ist mehr als verständlich und nachvollziehbar“, kommentiert Dreßler diese Entscheidung. „Wäre sie anders ausgefallen, dann hätten wir das Problem auch nur in die GFL 2 verlagert und in der Folge auch in die Regionalligen.“

Änderungen im Spielplan der ERIMA GFL 2023

Alle Spiele der Cologne Crocodiles wurden gestrichen.

Folgende Begegnungen wurden neu in den Spielplan aufgenommen:

Spieltag Wochenende Heim Gast 1 20./21.05. Straubing Spiders New Yorker Lions Braunschweig 5 17./18.06. Paderborn Dolphins Berlin Rebels 8 08./09.07. Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes 13 19./20.08. Berlin Rebels Dresden Monarchs 14 26./27.08. New Yorker Lions Braunschweig Allgäu Comets 15 02./03.09. Kiel Baltic Hurricanes Potsdam Royals

Folgende Begegnungen wurden neu terminiert: