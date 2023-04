Ayernschmalz und Gruben sorgen für das Laufspiel bei der Frauen Nationalmannschaft

Sebastian Ayernschmalz wird die Runningbacks der Frauen Natio coachen, Marc Gruben wird ihn dabei als Assistent unterstützen.

Ayernschmalz war 16 Jahre lang als Football Spieler aktiv und hat unter anderem für die Munich Cowboys und Schwäbisch Hall Unicorns gespielt. Daher kann er aus einem reichen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau schöpfen. Seine Stationen als Trainer sind vielfältig und umfassend, von den Ingolstadt Dukes (U19) über die Jugendländerauswahl BaWü Lions bis hin zu den Cowboys Ladies und Starnberg Argonauts, die er als Headcoach führte.

Neben dem American-Football Feld konnte er auch als Trainer im Behindertensport, Athletiktrainer und Reha-Trainer einer Adipositas-Selbsthilfegruppe wertvolle Erfahrungen sammeln. Doch Ayernschmalz ist nicht nur im American Football aktiv, auch im Eishockey ist er als sportpsychologischer Betreuer tätig. Mit der richtigen Ground-Attack möchte er zum Erfolg beitragen: „Ich freue mich, Teil der Neuausrichtung der Nationalmannschaft zu sein und möchte gemeinsam mit meiner Unit dazu beitragen, den deutschen Frauen Football erfolgreich zu vertreten“

Marc Gruben musste seine aktive Zeit als Spieler von 2010 bis 2012 bei den Aachen Vampires aufgrund einer Verletzung beenden, bei der Vampires Jugend (U16 und U19) ist er zurzeit Runningback Coach. Von 2014 bis 2022 war Gruben Headcoach, Runningback Coach und Special Teams Coordinator bei den Aachen Vampire Damen. 2021 coachte er parallel die Runningbacks der Langenfeld Longhorns in der GFL2.

Im vergangenen Jahr 2022 war Gruben gleich mit drei weiteren Coaching-Aktivitäten erfolgreich. Er coachte die Tight Ends der Pink / Green Machine, die NRW-Frauenauswahl und als Runningback Coach gewann er mit der U16 Green Machine NRW Auswahl den Future-Bowl. Bei der WM in Finnland war er bereits Assistant Runningback Coach der Frauen-Nationalmannschaft. Diese belegte in Vantaa einen guten sechsten Platz. Zusammen mit Ayernschmalz wird Gruben die Runningbacks fördern und fordern denn: „Life begins at the end of your comfort zone“