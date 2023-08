Acht Teams stehen in den Playoffs um den Juniorbowl XLI

Der amtierende Meister, die Düsseldorf Panther präsentiert sich auch in dieser Saison in Bestform

und hat mit 16:0 Punkten die Gruppe West souverän gewonnen. Am letzten regulären Spieltag gewann die Düsseldorfer das Lokalderby gegen die Crocodiles deutlich mit 40:6. Sie empfangen am Samstag, den 29.07.2023 um 15:00 Uhr beim VfL Benrath den Tabellenzweiten aus der Gruppe Süd, die Stuttgart Scorpions. Dies kamen in dieser Saison auf eine 12:8 Bilanz und werden wie auch die Wiesbaden Phantoms eine dicke Überraschung benötigen, um das schwere Auswärtsspiel zu gewinnen.

Die Berlin Adler empfangen am Sonntag, den 30. Juli 2023 im Stade du Napoleon die Wiesbaden Phantoms zum Duell der Vizemeister. Die Adler wurden dies 2022, die Phantoms 2019. Die Berliner konnten alle ihre 10 Spiele mit 563:115 Punkten klar gewinnen und sind gegen die Phantoms klarer Favorit, welche als Gruppenzweiter aus der Gruppe Mitte mit einer ausgeglichen Bilanz mit fünf Siegen zu fünf Niederlagen anreisen.

Erster in der Gruppe Mitte wurden mit 16:4 Punkten die Bad Homburg Sentinels, welche den zweiten aus der Gruppe Nord, die Hamburg Huskies empfangen, welche eine Bilanz von 14:6 erreicht haben. Das Spiel ist am Samstag, den 29.07.2023 um 16:00 Uhr im Sportzentrum Nordwest.

Der Junior Bowl Sieger aus 2021, die Cologne Crocodiles spielt am Samstag, den 29.07.2023 in Schwäbisch Hall im Optima Sportpark gegen die Unicorns. Die Kölner besiegten 2021 auf ihrem Weg zum Titel die Unicorns im Halbfinale deutlich mit 49:0. In dieser Saison konnten die Haller alle 10 Spiel gewinnen, das lässt ein spannendes Viertelfinale erwarten. Kickoff ist bereits um 13:00 Uhr, da die Unicorns daraus einen Doubleheader gemacht haben. Im Anschluss spielen dann um 17.00 Uhr die Herren in der ERIMA GFL gegen die Saarland Hurricanes.