Kick-Off Pressekonferenz zum GFL Bowl in Essen

Am Montag, 31.07.2023, findet im Stadion an der Hafenstraße in Essen die erste Pressekonferenz zum ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 statt. Der Bürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, sowie der Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft GVE, Dirk Miklikowski, freuen sich auf die geladene Presse sowie weitere Gäste. Der AFVD informiert über den aktuellen Planungsstand zum deutschen Endspiel. Mit dabei sein wird Beule, der Meisterpokal, der die Vorlage für das neue Logo lieferte und im Stadion auf dem Rasen präsentiert wird.

Sportlich zeichnet sich noch kein Favorit auf den Einzug ins 44. Endspiel ab. Es sind noch acht Spieltage in der Punktrunde zu spielen, bevor es an den letzten beiden September-Wochenenden in die Play-Offs geht. Und da kann und wird noch viel passieren, ehe die beiden Finalisten feststehen.

Denn ungeschlagen ist keines der Teams mehr, aber auf der „Road to Essen“ scheinen in beiden Gruppen der ERIMA GFL nach den bisherigen Resultaten jeweils drei Teams mit vollem Tempo unterwegs zu sein. Der Dreikampf um die Spitze und dahinter das Rennen um Rang vier versprechen heiße Sommerspieltage.

In der ERIMA GFL Nord belegen zurzeit die Dresden Monarchs, Meister von 2021, zwar vorerst Rang drei, haben aber zwei Spiele weniger als Tabellenführer Potsdam Royals. Die Sachsen bekommen noch in zwei Heimspielen gegen die New Yorker Lions und die Royals die Gelegenheit, sich aus eigener Kraft ganz an die Spitze zu schieben und damit Heimrecht für Viertel- und eventuell Halbfinale zu ergattern.

Auf den vierten und letzten „Play-Off Spot“ im Norden schielen vor allem die Berlin Rebels, die in den Rückspielen daheim gegen Kiel und Paderborn ihren Play-Off-Anspruch mit Siegen unterfüttern müssten und damit dann vor allem den Lokalrivalen Adler unter Zugzwang setzen. Dieser müsste gegen Braunschweig, Potsdam oder Dresden siegen, um noch in die Play-Offs einziehen zu können.

In der ERIMA GFL Süd konnte das Überraschungsteam aus Kempten, die Allgäu Comets, am längsten die weiße Weste verteidigen. Erst gegen den amtierenden deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns musste man sich geschlagen geben. Trotzdem behielt man die Tabellenführung vor den Saarland Hurricanes und den Unicorns.

Dahinter stehen im Süden die Ingolstadt Dukes. Für die Munich Cowboys oder die Straubing Spiders, die bereits gegen die Dukes verloren haben, wird es schwer, noch den begehrten letzten Play-Off Platz zu erreichen.

Somit zeigt sich die GFL in diesem Jahr sehr ausgeglichen, und wir dürfen gespannt sein, wer in Essen in den ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 einziehen darf. Die Planungen dafür schreiten voran, und die Football-Fans dürfen sich, egal welches Team im Endspiel steht, auf ein tolles Football-Fest freuen.

Tickets für das Endspiel in Essen gibt es unter https://gfl-bowl.de/tickets/ ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro), für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei ohne Sitzplatzanspruch. Vereine erhalten einen Vereinsrabatt von 10 Prozent auf Sammelbestellungen ab 25 Karten oder Stehplatzkarten für 10 Euro.