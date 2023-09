Wer wird Deutscher Meister im Flag Football?

Am kommenden Samstag wird das Final8, das Turnier der acht besten 5er Flag Teams ausgespielt, um den deutschen DFFL-Meister 2023 zu ermitteln. Die amtierenden deutschen Meister, die Walldorf Wanderers, sind ebenso wieder dabei wie der letzte Finalgegner, die Munich Spatzen. Kommt es in diesem Jahr zur Titelverteidigung oder Revanche? Oder gelingt vielleicht einem der sechs anderen Teams der Titelgewinn?

Auf jeden Fall können sich die Fans und Zuschauer auf zahlreiche spannende Spiele freuen, denn es werden zahlreiche Spieler der deutschen Nationalmannschaft dabei sein, welche erst vor Kurzem in Irland die Europameisterschaft gewinnen konnte.

AFVD-Vizepräsident Sebastian Berndt freut sich auf dieses Flag Highlight: „Flag Football boomt, was auch wir an den deutlich steigenden Teamzahlen in der DFFL2 sehen. Sogar die NFL unterstützt Flag Football in vielfältiger Weise, um 2028 als olympische Disziplin in Los Angeles dabei sein zu können. Deutschlands Herren sind Europameister, die Frauen haben Bronze gewonnen und die Flag – Jugend war erstmal bei einer Europameisterschaft in Italien dabei. Mit dem Final8 der besten acht deutschen Flag Mannschaften mit zahlreichen Europameistern haben wir jetzt einen schönen Saisonabschluss eines tollen Flag-Jahres. Ich bin mir sicher, dass die Mülheim Shamrocks für ein großartiges Turnier sorgen werden und freue mich auf zahlreiche Zuschauer vor Ort oder bei den Streams“

Die Mülheim Shamrocks werden ein Jahr nach ihrem 30jährigen Vereinsjubiläum das Final8 DFFL 2023 ausrichten, sie sind selbst nur knapp an der Qualifikation für dieses Final8 gescheitert. Dies wird die erste Meisterschaft innerhalb der neuen Deutschen Flag Football Liga (DFFL) sein. Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage im Flag Football wurde die Liga in eine 1. Bundesliga (DFFL) mit 16 Teams und eine 2. Liga (DFFL2) mit über 70 Teams aufgeteilt.

In dieser Saison kämpften die 16 besten Flag Teams Deutschlands in vier Gruppen um die Finalteilnahme. Der AFVD freut sich, mit den Mülheim Shamrocks einen etablierten Verein und erfahrenen Ausrichter für das Final8 DFFL 2023 gewonnen zu haben. So wird es am Spieltag ein attraktives Rahmenprogramm, passendes Catering und Livestreamings geben.

Um einen möglichst reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten, wird auf drei Feldern gespielt werden, die Spiele auf dem Hauptfeld werden dabei gleich mit drei Kameras gestreamt. Auch die Spiele auf den Nebenfeldern werden gestreamt und alle Spiele werden auf Sportdeutschland.tv übertragen.

Die Teilnehmer sind:

Walldorf Wanderers = Wall

Kelkheim Lizzards = Kelk

Munich Spatzen = Spatz

Augsburg Lions = Lions

Lichtenberg Lions = LLions

Baltic Blue Stars Rostock e.V = Stars1

Mainz Legionaries = Mainz

Duisburg Dockers = Duis

Final8 DFFL 2023

Samstag, 16.09.2023 ab 10:15 Uhr

Spielort: BSA Wenderfeld, Wenderfeld 90, 45475 Mülheim an der Ruhr

Die Links zu den Spielen auf allen drei Feldern:

Hauptfeld: DFFL Final8 / Deutsche Meisterschaft Flag Football / Hauptfeld live • Livestream • Sportdeutschland.TV

Nebenfeld 1: DFFL Final8 / Deutsche Meisterschaft Flag Football / Nebenfeld 1 live • Livestream • Sportdeutschland.TV

Nebenfeld 2: DFFL Final8 / Deutsche Meisterschaft Flag Football / Nebenfeld 2 live • Livestream • Sportdeutschland.TV

Spielplan:

Start Feld Heim Gast Platz Runde

10:15 1 Wall Kelk Stars1 Gruppe 2 Vorrunde

10:15 2 LLions Lions Mainz Gruppe 1 Vorrunde

10:15 3 Spatz Duis Mainz Gruppe 1 Vorrunde

11:25 1 Spatz LLions Duis Gruppe 1 Vorrunde

11:25 2 Wall Mainz Lions Gruppe 2 Vorrunde

11:25 3 Kelk Stars1 Lions Gruppe 2 Vorrunde

12:35 1 Mainz Stars1 Wall Gruppe 2 Vorrunde

12:35 2 Lions Spatz Kelk Gruppe 1 Vorrunde

12:35 3 LLions Duis Kelk Gruppe 1 Vorrunde

13:45 1 Duis Lions LLions Gruppe 1 Vorrunde

13:45 2 Mainz Kelk Spatz Gruppe 2 Vorrunde

13:45 3 Stars1 Wall Spatz Gruppe 2 Vorrunde

14:55 1 P2 Gruppe 2 P1 Gruppe 1 P3 Gruppe 2 HF Finalrunde

14:55 2 P2 Gruppe 1 P1 Gruppe 2 P3 Gruppe 1 HF Finalrunde

14:55 3 P4 Gruppe 2 P4 Gruppe 1 P3 Gruppe 1 P7 Finalrunde

16:05 1 Verlierer HF1 Verlierer HF2 Gewinner P7 P3 Finalrunde

16:05 2 P3 Gruppe 1 P3 Gruppe 2 Verlierer P7 P5 Finalrunde

17:15 1 Gewinner HF1 Gewinner HF2 Gewinner P5 P1 Finalrunde

Mehr Infos zum Final8 und aktuelle Ergebnisse hier: Final8 – Deutsche Flag Football Liga (5erdffl.de)