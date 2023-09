Es ist angerichtet für das große Football Finale in Essen!

Die Play-Offs in der ERIMA GFL stehen seit letztem Wochenende fest. Somit ist zumindest sportlich klar, wen die Fans im ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 in Essen am 14. Oktober 2023 erwarten können. Aber egal welches der Teams es bis ins Finale schafft, steht jetzt schon fest, dass der GFL Bowl im Stadion an der Hafenstraße ein würdiges Endspiel sein wird. Neben den beiden besten Deutschen Footballteams, erwartet die Fans ein breites Rahmenprogramm.

Bereits um 12.00 Uhr öffnet die Fanzone vor dem Stadion. Zentrales Element ist die Eventbühne mit dem Schweizer DJ Firstdub, dazu Merchandise- und Partner-Stände sowie ein American Football Funpark. Dazwischen Getränkestationen und American Food Stände mit überdachten Bierbänken und Stehtischen für die zahlreichen Fans aus ganz Deutschland.

Um 13:00 Uhr beginnt auf der Eventbühne die Count Down Show mit dem Traumduo des Deutschen Footballs Roman Motzkus und Carsten Spengemann mit zahlreichen Gästen, Cheerleadern, Maskottchen und Musik, die live von TAG24.de gestreamt wird.

Neben Vertretern der beiden GFL Bowl Teilnehmer, werden wir ebenso Vertreter der gerade frisch gekürten Flag Europameister der Herren und die Bronze-Frauen feiern sowie den deutschen Meister der GFL Juniors, die Düsseldorf Panther. Die U15 und U17 Flag Nationalmannschaft berichten von der erstmaligen Teilnahme an einer EM in Italien. Für die Frauen Nationalmannschaft ist Mona Stevens dabei und Head Coach Shuan Fatah gibt einen Ausblick auf das Spiel gegen Israel der Herren Natio Ende Oktober.

„Das wird das erste Mal sein, dass sich der gesamte American Football Verband Deutschland mit all seinen Facetten bei einem Finale so nah seinen Fans präsentieren wird“, so Markus Würtele, Verantwortlicher des AFVD Präsidiums für den GFL Bowl. Dazu werden in diesem Rahmen auch die Aufnahme der neuen Mitglieder in die Football Hall of Fame vorgenommen, die nun unter das Dach des AFVD offiziell integriert wird.

Um 15:30 Uhr öffnen die Stadiontore und es geht im Innenraum mit der Pre-Game Show weiter. Dort begrüßt Stadionsprecher Rick Schneider von den Solingen Paladins und Rhein Fire sowie DJ Firstdub zusammen mit Max von Garnier als Sideline Reporter die Fans. Über 200 Cheerleader, 20 Maskottchen und einige weitere Programmpunkte werden die Zeit bis zum Kick-Off verkürzen. Ab 16:55 Uhr, wenn es zum Einlauf der Teams mit anschließender Nationalhymne und Coin Toss geht, übernehmen Roman und Carsten als Kommentatoren bei Sport1, die das Spiel live übertragen.

In der Halbzeit können die Fans sich auf ein Junioren Flag Football Showgame freuen. Nach dem Spiel wird der MVP des Spiels geehrt sowie der Coach des Jahres, bevor der runderneuerte Pokal „Beule“ an den neuen deutschen Meister feierlich mit Feuerwerk übergeben wird.

Tickets für das Endspiel in Essen gibt es unter https://gfl-bowl.de/tickets/ schon ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro), für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei ohne Sitzplatzanspruch. Vereine erhalten einen Vereinsrabatt von 10 Prozent auf Sammelbestellungen ab 25 Karten oder Stehplatzkarten für 10 Euro.